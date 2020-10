Gol Messija dovolj za zmago, Urugvaj v 93. minuti prek Čila

Argentina je zelo zadržano začela južnoameriške kvalifikacije za svetovno prvenstvo v nogometu, ki bo leta 2022. Zasedba belo-sinjemodrih je z minimalno razliko 1:0 na prvi tekmi na praznem stadionu Alberto J. Armando oziroma Bomboneri v Buenos Airesu premagala Ekvador. Edini zadetek je prispeval zvezdnik Barcelone Lionel Messi. Messi je uspešno izvedel enajstmetrovko v 13. minuti obračuna po prekršku nad Lucasom Ocamposom, vratar Ekvadorja Alexander Dominguezpa je bil ob strelu argentinskega superzvezdnika nemočen, čeprav je krenil v pravo stran, a je bil strel zelo natančen in močan.

"Pomembno je bilo začeti z zmago, ker vemo, kako naporne so kvalifikacije, vse tekme pa bodo tako težke, kot je bila ta," je po tekmi dejal Messi. "Upali smo, da bo raven igre višja, a že skoraj leto nismo igrali skupaj, to je bila naša prva skupna tekma in zaradi živčnosti je vse skupaj težko,"je o prvi reprezentančni tekmi po skoraj letu premora zaradi pandemije covida-19 povedal Messi, ki seveda s soigralci ni mogel računati niti na odlično vzdušje legendarne Bombonere, kjer domujejo buenosaireški velikani Boca Juniorsi.

Suarez spet v polno, Urugvaju pa je zmago nad Čilom prinesel Maxi Gomez

Argentina si po vodilnem in na koncu tudi zmagovitem zadetku ni ustvarila veliko priložnosti, a njena zmaga resneje ni bila ogrožena, tako da se je nepremagljivi niz pod selektorjem Lionelom Scalonijempodaljšal že na osem tekem. Kar sedem nogometašev Argentine v začetni postavi v kvalifikacijah sicer sploh še ni igralo, zdaj pa jih čaka že tradicionalno zahtevno gostovanje v bolivijskem La Pazu.

Na preostalih dveh tekmah sta se Paragvaj in Peru v Asuncionu razšla z remijem 2:2, Urugvaj pa je v Montevideu ugnal Čile z izidom 2:1, potem ko je nekdanji Messijev soigralec pri Barceloni Luis Suarezprav tako zadel z bele točke za vodstvo domačinov (39. minuta), nato pa je za goste izenačil še en nekdanji član Barce Alexis Sanchez(54.). Globoko v sodnikovem dodatku igralnega časa drugega polčasa je tekmo v korist dvakratnih svetovnih prvakov odločil Maxi Gomez. Kot je že v navadi, se od desetih južnoameriških ekip štiri prvouvrščene uvrstijo na svetovno prvenstvo, peta pa gre v dodatne medcelinske kvalifikacije.