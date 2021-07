Enajstmetrovke za napredovanje Olimpije

Nogometaši ljubljanske Olimpije so na povratni tekmi 2. kroga kvalifikacij za konferenčno ligo v gosteh po enajstmetrovkah premagali Birkirkaro s 5:4. Po rednem delu in podaljških je bilo 1:0 za Maltežane. Ljubljančani so na prvi tekmi zmagali z 1:0.

Ljubljančani na Malti niso navdušili, tako kot tudi ne domača ekipa, ki pa ji je vendarle uspelo izsiliti dodaten igralni čas in enajstmetrovke. Pri streljanju z bele pike pa so bili bolj zbrani zeleno-beli in si priigrali 3. krog, v katerem se bodo merili proti makedonskemu Škupiju ali portugalski Santa Clari. Zelo verjetno proti slednji, ki je že v gosteh na prvi tekmi slavila s 3:0. Ekipi v prvem polčasu v hudi pripeki nista navdušili. Ljubljančani so imeli na voljo več prekinitev in v prvih 25 minutah tudi več resnejših strelov, a Daniela Fernandesa niso premagali. V šesti minuti je slednji obranil strel po prodoru Save Petrova po levi strani v kazenski prostor, v 17. minuti je Mustafa Nukić žogo z volejem iz bližine poslal malce čez gol, isti igralec pa je v 24. tudi zadel vratnico, a iz prepovedanega položaja.

Vodstvo Matležanov V 27. minuti pa so Maltežani povedli. Antonio Delamea Mlinar je 20 metrov od svojih vrat naredil prekršek, s prostega strela pa je nato Diego Venancio žogo poslal v levi zgornji kot vrat vratarja Nejca Vidmarja za vodstvo z 1:0. To je bila tudi zadnja resna akcija prvega dela. V drugem polčasu je v 57. minuti Svit Sešlar prišel do odprtega strela v kazenskem prostoru, toda žogo poslal čez gol. V 78. minuti so Ljubljančani znova prišli do obetavnega položaja za strel, na desni strani kazenskega prostora je sprožil Aldair Djalo, toda Fernandes je bil na mestu.

Že v sodniškem dodatku je Sešlar v kazenskem prostoru prišel do nove priložnosti, a je spet streljal previsoko, to pa je bila zadnja priložnost rednega dela, tako da je sledil podaljšek. V prvem delu tega ni bilo prave nevarnosti za ena ali druga vrata, izjema je bila priložnost Olimpije tik pred koncem prvega dela, ko je Uroš Korun poskusil ob drugi vratnici, a je Fernandes preprečil veselje Olimpijinemu branilcu. V drugem delu podaljška pa prave priložnosti ni bilo, tako da so sledile enajstmetrovke. Pri teh sta bili obe ekipi v prvih štirih serijah zanesljivi, v peti pa je slab strel Paula Mbonga obranil Vidmar. Odločilni gol je dosegel Aldair Djalo.