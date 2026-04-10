Endrick bo postal oče: nova življenjska tekma se začenja

Mladi brazilski nogometaš Endrick je javno potrdil, da bo postal oče. S partnerko sta veselo novico delila na družbenih omrežjih, kjer sta požela številne odzive in čestitke. Par se je spoznal novembra 2023, ko sta se prvič srečala v nakupovalnem središču v Braziliji. Miranda je njuno srečanje opisala kot "ljubezen na prvi pogled", še preden je sploh vedela, da je nogometaš. Septembra 2024 sta presenetila navijače z novico o civilni poroki, prav v času, ko je Endrick dopolnil 18 let.
Endrick je sicer še vedno igralec Real Madrida, vendar trenutno nastopa za Olympique Lyon, kamor je bil posojen z namenom, da dobi več igralnega časa. V Madridu se je namreč soočal z omejeno minutažo in močno konkurenco v napadu, zato je bila selitev v Francijo logičen korak v njegovem razvoju.
Posoja se je hitro izkazala za smiselno potezo. V dresu francoskega kluba je že opozoril nase z dobrimi predstavami (s 4 goli in 4 podajami na prvih 12 nastopih), kar potrjuje, da ostaja eden največjih talentov svoje generacije, a vseeno trener francoskega prvoligaša Paulo Fonseca še ni povsem zadovoljen, izjavil je namreč, da od njega pričakuje še več.
Ob klubskem dogajanju Brazilec ostaja osredotočen tudi na reprezentančne cilje. Brazilijo čaka nastop na svetovnem prvenstvu, mladi napadalec pa si želi z dobrimi igrami v Franciji zagotoviti mesto v izbrani vrsti.
Za Endricka se tako prepletata dve pomembni zgodbi, športni razvoj na evropskem prizorišču in začetek družinskega življenja. Obe bosta pomembno zaznamovali naslednje poglavje kariere enega najbolj izpostavljenih mladih nogometašev na svetu.
