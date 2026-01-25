Naslovnica
Nogomet

Endrick, posojen nogometaš Reala, do hat-tricka za zmago Lyona

25. 01. 2026

Avtor:
S.V. STA
Endrick

Nogometaši Lyona so se utrdili na četrtem mestu francoske lige, potem ko so v 19. krogu v gosteh premagali zadnjeuvrščeni Metz s 5:2. Tri gole za zmago Lyona je dosegel od madridskega Reala posojeni 19-letni napadalec Endrick. Dvakrat je zadel v prvem polčasu, enkrat, z bele pike, pa v drugem.

Nantes je gostil Nico in izgubil z 1:4, Mohamed-Ali Cho je zadel dvakrat za zmagovalce, Brest je doma izgubil proti Toulousu z 0:2, gosti so oba gola dosegli v prvem polčasu, Paris in Angers pa sta se razšla brez zadetkov.

V petek je vodilni Paris-Saint Germain v gosteh z 1:0 odpravil Auxerre, v soboto je drugouvrščeni Lens izgubil na gostovanju pri tretjeuveščenem Marseillu z 1:3, Rennes je doma izgubil proti Lorientu z 0:2, Le Havre in Monaco pa sta igrala 0:0.

PSG ima na vrhu 45 točk, Lens 32, Marseille 38, Lyon 36, Lille 31 in Rennes 31.

endrick lyon francoska liga ligue 1 real madrid
KOMENTARJI

Maxx365
26. 01. 2026 17.47
Ampak brez penala realovcu še v Franciji ne gre 🤣
Odgovori
+3
4 1
NoriSušan
26. 01. 2026 18.06
Perez lejga. Veš dj mogu dat mal zravm drobiža
Odgovori
+1
2 1
NoriSušan
26. 01. 2026 14.36
Tko je k greš iz Reala v farmersko ligo bi rekl navijači Reala. Aja Messi ne igra več tm. Čist pozabu
Odgovori
+3
4 1
annonymo95
26. 01. 2026 15.00
od kar messi ne igra tam je po njihovo 3. najmocnejsa liga, prej je bla slabsa od portugalske..
Odgovori
+2
3 1
NoriSušan
26. 01. 2026 17.08
A ni bla takrat še Savdska bolša haha. Res ne kontam frejerjev
Odgovori
+2
3 1
Kolllerik
26. 01. 2026 12.03
Fant je samo še en dober dokaz več, kako zastrupljeni so odnosi v slačilnici in na zelenici reala...
Odgovori
+4
7 3
REAList7
26. 01. 2026 13.52
Brigaj se za svojo potapljajočo barčico, dobesedno. Za Endricka je bilo najboljše, da je šel iskat prepotrebne minute v drugi klub. Realno še ni na takšni ravni, da bi lahko nadomestil Mbappeja na CF ali pa povzročil rušade v ekipi. Naj se pridno razvija sezono ali 2 nekje drugje, potem pa se bo itak vrnil, če bo dosegel željeno oz. zahtevano raven.
Odgovori
-2
4 6
NoriSušan
26. 01. 2026 14.37
Ja dejte mu penale strelat d se pokaže. Ne veš če ne probas
Odgovori
+0
2 2
annonymo95
26. 01. 2026 15.00
bos reku da nima prav? Priznaj si da odnosi v slacilnici pac niso zdravi, je kar je...
Odgovori
+0
2 2
Kolllerik
26. 01. 2026 15.07
Kot se ti, manuzao in crips brigata za Barcin štadion? E, pa ne bo šlo... treba vas je razkrinkat kjerkoli in kadarkoli 😁
Odgovori
+1
4 3
cripstoned
26. 01. 2026 10.45
Endrick 2 tekmi 1hatrick..messi 75 tekem 0 hatrickov...prevara ostaja prevara...
Odgovori
-10
3 13
Maxx365
26. 01. 2026 12.16
En hatrick se je modelu posrečil, pa je že boljši od najbooljšega, kakšna histerična evforija belega trola 🤣🤣🤣
Odgovori
+6
7 1
NoriSušan
26. 01. 2026 14.38
In? Hamilton je tud nucu dve dirke za en pole v Ferrariju. Pač je mel dobro tekmo svaka čast. Hallaand pol v premier ligi bolši od Ronaldota
Odgovori
+6
6 0
annonymo95
26. 01. 2026 15.03
messi ima vec golov kot endrick uspesnih podaj v karieri..
Odgovori
+4
4 0
Kolllerik
25. 01. 2026 21.19
Hahaha...
Odgovori
+5
8 3
cripstoned
25. 01. 2026 21.09
Fant igra kot prerojen, res da v farmer ligi ampak velika napaka reala do so ga dali na posojo in to med sezono..
Odgovori
-9
3 12
Jevgenij Suhov
26. 01. 2026 09.46
Pa bil je nova serijska zlata žoga….
Odgovori
+7
8 1
cripstoned
26. 01. 2026 10.40
Kdo a fati, gavi, xxxri ali yamal??
Odgovori
-8
0 8
Jevgenij Suhov
26. 01. 2026 10.58
jimi Hendrix, h3pan…
Odgovori
+9
9 0
hojladri123
26. 01. 2026 13.44
Tud meni ga je žal da so ga dali, sam še bolj pa mi ga je bilo žal gledati na klopi... tako da naj se naigra fant.
Odgovori
+0
1 1
annonymo95
26. 01. 2026 15.24
in kaj bi blo ce ga nebi dali? sedu bi na klopi in na koncu sezone meu spet 800 minut. kekec
Odgovori
+2
2 0
