Endrick, posojen nogometaš Reala, do hat-tricka za zmago Lyona

Nantes je gostil Nico in izgubil z 1:4, Mohamed-Ali Cho je zadel dvakrat za zmagovalce, Brest je doma izgubil proti Toulousu z 0:2, gosti so oba gola dosegli v prvem polčasu, Paris in Angers pa sta se razšla brez zadetkov.

V petek je vodilni Paris-Saint Germain v gosteh z 1:0 odpravil Auxerre, v soboto je drugouvrščeni Lens izgubil na gostovanju pri tretjeuveščenem Marseillu z 1:3, Rennes je doma izgubil proti Lorientu z 0:2, Le Havre in Monaco pa sta igrala 0:0.

PSG ima na vrhu 45 točk, Lens 32, Marseille 38, Lyon 36, Lille 31 in Rennes 31.