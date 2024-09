Endrick pri rosnih 18 letih zaigral že na 100. uradni tekmi

Poleg omenjenega rekorda je z golom proti Real Valladolidu postal najmlajši tujec, ki je za Madridčane dosegel zadetek v španskem prvenstvu, obenem pa tudi tretji najmlajši južnoameriški strelec v zgodovini lige. V dresu brazilske reprezentance je na svoji premierni tekmi postal četrti najmlajši debitant, nekaj mesecev kasneje pa peti najmlajši nogometaš, ki je dosegel zadetek za brazilsko izbrano vrsto.

Še veliko več rekordov pa je porušil v dresu Palmeirasa. V zgodovini brazilskega prvenstva ni noben nogometaš pred dopolnjeno polnoletnostjo dosegel več zadetkov, kot Endrick. Kar se tiče klubskih rekordov je, kot že rečeno, najmlajši debitant v zgodovini Palmeirasa, poleg tega pa tudi najmlajši strelec kluba, s katerim je edini osvojil prvenstvo v vseh kategorijah (do 11 let, do 13 let, do 15 let, do 17 let, do 20 let in člani).