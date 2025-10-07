Enrik Ostrc se je vrnil v Ljubljano, a k Bravu

"Vesel sem, da sem postal del kluba. Želim se čim hitreje ujeti z ekipo in se vrniti v tekmovalni ritem. Nekaj fantov poznam iz mlade reprezentance, tako da bo zagotovo lažje kot sicer. Komaj čakam, da se začne novo poglavje," je v izjavi za klub dejal Enrik Ostrc.

Na prvoligaških zelenicah v Sloveniji je debitiral še pred 18. rojstnim dnevom in v dresu Olimpije že na prvi tekmi dosegel zmagoviti zadetek proti Taboru iz Sežane.