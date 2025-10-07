Svetli način
Naslovnica POP 30SlovenijaČrna kronikaTujinaDejstvaTuja scenaVeriga dobrih ljudiČas za zemljoCesteTV spored Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoZnanost in tehnologijaFokusInšpektorSvet Šport Liga prvakov NogometMotoGPKošarkaBorilni športiKolesarstvoZimski športiDrugi športi POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti POPKAST PolitikaGospodarstvoŠportZabavaOstalo Vreme Radarska slika padavinVreme v gorahSlovenijaTujinaČrna kronikaDomača scena Sveže TrenutnoPred enim letomPred petimi letiPred desetimi leti TV oddaje Nemirna kriJa, Chef!Ljubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi se Voyo
Nogomet

Enrik Ostrc se je vrnil v Ljubljano, a k Bravu

Ljubljana, 07. 10. 2025 18.33 | Posodobljeno pred eno minuto

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 1 min
Avtor
STA , S.V.
Komentarji
0

Slovenski nogometaš Enrik Ostrc bo v prihodnje igral za ljubljanski Bravo, je klub sporočil na spletni strani. 23-letnik je podpisal pogodbo do konca sezone 2026/27 z možnostjo podaljšanja še za eno leto, so dodali.

"Vesel sem, da sem postal del kluba. Želim se čim hitreje ujeti z ekipo in se vrniti v tekmovalni ritem. Nekaj fantov poznam iz mlade reprezentance, tako da bo zagotovo lažje kot sicer. Komaj čakam, da se začne novo poglavje," je v izjavi za klub dejal Enrik Ostrc.

Na prvoligaških zelenicah v Sloveniji je debitiral še pred 18. rojstnim dnevom in v dresu Olimpije že na prvi tekmi dosegel zmagoviti zadetek proti Taboru iz Sežane.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Sredi sezone 2020/21 je prestopil v francoski Troyes, a kot posojen nogometaš ostal del Olimpije do januarja 2022 in za ljubljanski klub zbral 49 nastopov.

Za Troyes je kasneje zabeležil le en nastop, na posojo pa je odšel tudi v belgijski Lommel. Tudi v Belgiji je zbral vsega devet nastopov, januarja 2023 pa je odšel k nizozemskemu Helmondu. Za ekipo v nizozemskem drugem rangu je zbral 59 nastopov in si prislužil tudi nastop na letošnjem evropskem prvenstvu do 21 let.

23-letni vezist je za reprezentanco do 21 let odigral 18 tekem.

nogomet prva liga bravo ostrc
Naslednji članek

Elšnik: Moramo zmagati in včasih ni slabo, če je malo pritiska

  • Razvlažilnik
  • Puhalnik listja
  • Sesalnik
  • Plastična omara
  • Peč za kostanj
  • Radiator
  • Nadstrešek
  • Konvektor
  • Kamin
  • Set orodja
  • Regal
KOMENTARJI (0)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoFinanceZnanost in tehnologijaČas za ZemljoVeriga dobrih ljudi
Šport NogometLiga prvakovLiga EvropaMotoGPKošarkaZimski športiBorilni športiDrugi športiŠportne serije
POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti
TV oddaje Nemirna kriJa, Chef!Ljubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi seTop pop video
Ostalo VremeCesteSvežeTV sporedVoyo
ISSN 1581-3711
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
24ur.com
ISSN 1581-3711 © 2023
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1256