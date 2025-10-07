Enrik Ostrc se je vrnil v Ljubljano, a k Bravu

"Vesel sem, da sem postal del kluba. Želim se čim hitreje ujeti z ekipo in se vrniti v tekmovalni ritem. Nekaj fantov poznam iz mlade reprezentance, tako da bo zagotovo lažje kot sicer. Komaj čakam, da se začne novo poglavje," je v izjavi za klub dejal Enrik Ostrc.
Na prvoligaških zelenicah v Sloveniji je debitiral še pred 18. rojstnim dnevom in v dresu Olimpije že na prvi tekmi dosegel zmagoviti zadetek proti Taboru iz Sežane.
Sredi sezone 2020/21 je prestopil v francoski Troyes, a kot posojen nogometaš ostal del Olimpije do januarja 2022 in za ljubljanski klub zbral 49 nastopov.
Za Troyes je kasneje zabeležil le en nastop, na posojo pa je odšel tudi v belgijski Lommel. Tudi v Belgiji je zbral vsega devet nastopov, januarja 2023 pa je odšel k nizozemskemu Helmondu. Za ekipo v nizozemskem drugem rangu je zbral 59 nastopov in si prislužil tudi nastop na letošnjem evropskem prvenstvu do 21 let.
23-letni vezist je za reprezentanco do 21 let odigral 18 tekem.
