Enrique: Izločili smo že Liverpool in Aston Villo, zakaj ne bi še Arsenala?

Nogometaši Paris Saint Germaina so v dozdajšnjem delu izločilnih bojev v elitni Ligi prvakov navdušili nogometno Evropo.

V osmini finala so varovanci trenerja Luisa Enriqueja na presenečnje mnogih povsem zasluženo izločili enega od glavnih favoritov za končno slavje in obenem novopečenega angleškega državnega prvaka iz Liverpoola. Parižani so v omenjenem dvoboju opravili zrelostni izpit na najvišji možni ravni in se v četrtfinalni obračun s še enim otoškim predstavnikom, Aston Villo, podali v vlogi favorita.