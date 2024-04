Luis Enrique ne popušča: 'V Barcelono gremo v vojno, šli bomo na zmago'

"Vsi porazi bolijo, ampak tudi ta tekma, tako kot vse druge, je imela vzpone in padce. Dobro smo začeli in dominirali, ampak po zaostanku 1:0 smo se bali pritiskati na Barcelono, ki je dovolj kakovostna in je vedela, kako se izogniti pritisku. Ob polčasu smo spremenili nekaj stvari in tekmo obrnili, ampak kljub čudoviti igri v v napadu je bilo 2:2, po kotu pa 3:2. Zabili smo dva gola, ampak rezultat je za nas negativen," je situacijo po bolečem domačem porazu opisal strateg PSG-ja Luis Enrique.

Nekdanji strateg Barcelone, s katero je leta 2015 osvojil Ligo prvakov, je prepričan, da njegovi nogometaši lahko najdejo potrebne rezerve in si v gosteh zagotovijo napredovanje v polfinale največjega klubskega tekmovanja na svetu. "Sprejeli smo izid in zdaj razmišljamo o povratni tekmi v Barceloni. V Barcelono gremo v vojno. Nasprotnikov nikoli ne vidim v vlogi favoritov, ne glede na to, kdo so. Jaz tako dojemam tekmovanje na vrhunski ravni. Še naprej bom verjel, da lahko gremo v Barcelono in tam zmagamo. Ponavljam, na tej tekmi bi lahko zmagali. V nogometu so pomembne malenkosti in upam, da bomo te malenkosti na povratni tekmi izkoristili sebi v prid," je optimističen nekdanji nogometaš Real Madrida in Barcelone.

Vse četrtfinalne tekme ta teden so ponudile vsaj tri zadetke in pred povratnimi srečanji so vsi izidi izjemno tesni, kar zagotavlja popolnoma odprte obračune naslednji teden. Ker je pravilo golov v gosteh stvar preteklosti, Luis Enrique verjame, da bodo vsa moštva v povratna srečanja vstopila zelo pogumno. "Ne dvomim, da nam bo preobrat uspel, in verjamem, da nam bo uspelo. Če katero moštvo ne taktizira v gosteh, potem smo to mi. Ostalo je še šest dni, morali bomo zmagati, goli v gosteh pa niso nič bolj vredni. Vse tekme četrtfinala so odprte," napoveduje še en izjemen teden v Ligi prvakov. Seveda s prenosom na Kanalu A in VOYO.