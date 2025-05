Enrique o Dembeleju: Kaj je jedel za božič?

V tem tednu odštevamo do najbolj pričakovanega finala v nogometnem svetu. V soboto se bosta v Münchnu za elitno lovoriko Lige prvakov udarila Inter in PSG. Parižani lovijo sploh prvo lovoriko v tem tekmovanju. Po tem, ko so zvezdniki zapustili klub, je prenovljena ekipa pod vodstvom Luisa Enriqueja znova pokazala svojo moč. Eden glavnih adutov PSG-ja pa je zagotovo Francoz Ousmane Dembele, ki je s Parižani že igral v dveh polfinalih, je tokrat stopil še stopničko višje.