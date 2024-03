Enrique: Predstavljajte si, da osvojimo štiri naslove in se Mbappe odloči ostati

Si lahko Mbappe še premisli in ostane v Franciji? Luis Enrique verjame, da lahko.

Kaj roji po glavi 25-letniku, ne ve nihče, dejstvo pa je, da se želi do konca sezone prikazati v najboljši luči. Pred nedeljsko nogometno klasiko z Marseillom je zagotovil, da si želi biti protagonist svoje ekipe vse do konca, da bi sezono zaključili na najboljši možni način. "V klubu se dogajajo zelo razburljive stvari. Nedeljska tekma je za nas zelo pomembna, enako tudi za naše navijače, saj je začetek pomembnega poglavja oziroma ključnega meseca v tej sezoni." Sedem let dolgo obdobje, v katerem je nanizal številne rekorde, bi se morebiti lahko končalo tudi s tisto tako želeno lovoriko Lige prvakov, ki je Parižani v vitrini še nimajo.