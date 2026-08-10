Enrique razmišlja o rekordih, Emery napoveduje novo ero

Parižani, ki so v lanskem obračunu po enajstmetrovkah premagali Tottenham, bi z zmago na tradicionalnem odprtju evropske sezone postali prvi z ubranitvijo naslova po Real Madridu, ki mu je to uspelo v letih 2016 in 2017. Na drugi strani si želi Aston Villa dodati svojo drugo tovrstno lovoriko v klubske vitrine po slavju v sezoni 1982/83.

Ekipi sta se v tekmovanjih pod okriljem Uefe doslej srečali le enkrat – v četrtfinalu Lige prvakov v sezoni 2024/25, ko so Francozi skupno slavili s 5:4. Tudi tokrat dvoboj obeta zanimivo predstavo, saj tako strateg PSG-ja Luis Enrique kot trener zasedbe iz Birminghama Unai Emery zagovarjata napadalen nogomet.

"Osredotočam se na to, da obudimo željo po zmagovanju. Težko je samo zmagovati, a pred nami je edinstven izziv. Med drugim nihče še ni trikrat zapovrstjo osvojil Lige prvakov razen Real Madrida. V tej sezoni se lahko z njim v tem pogledu izenačimo. Mislim, da ni bolj motivirane ekipe v Evropi, kot smo mi," je povedal Enrique.

Poudaril je, da je zanj tudi Evropski superpokal izjemno pomembna lovorika. "O tem pri meni ni dvoma, bo pa Aston Villa zelo konkurenčna. Če pogledamo angleško ligo, vidimo, da pet ali šest španskih trenerjev vodi njihove najboljše klube," se je ozrl še na rojake v trenerskem poslu, tudi na izkušenega in uspešnega Emeryja.

Tudi on je v preteklosti vodil PSG, kjer je v dveh sezonah osvojil sedem domačih lovorik, sicer pa je njegovo ime izjemno priznano v Ligi Evropa, ki jo je osvojil kar petkrat – trikrat s Sevillo, po enkrat pa z Villarrealom in Aston Villo. Slavja v Evropskem superpokalu še ni doživel, tudi on pa poudarja pomembnost omenjene lovorike.