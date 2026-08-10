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Nogomet

Enrique razmišlja o rekordih, Emery napoveduje novo ero

Salzburg, 10. 08. 2026 16.00 pred eno minuto 2 min branja 0

Avtor:
A.M. STA
Luis Enrique in Unai Emery

V sredo se bosta za prvo evropsko lovoriko sezone udarila PSG in Aston Villa. Ti bodo želeli presenetiti in izkušeni trener Unai Emery verjame, da jim lahko uspe. A naloga bo vse prej kot lahka, nasproti mu bo stal Luis Enrique, ki želi pri svojih varovancih obuditi željo po zmagovanju. Evropski superpokal boste lahko v živo spremljali v sredo od 20.30 na Kanalu A in VOYO.

Parižani, ki so v lanskem obračunu po enajstmetrovkah premagali Tottenham, bi z zmago na tradicionalnem odprtju evropske sezone postali prvi z ubranitvijo naslova po Real Madridu, ki mu je to uspelo v letih 2016 in 2017. Na drugi strani si želi Aston Villa dodati svojo drugo tovrstno lovoriko v klubske vitrine po slavju v sezoni 1982/83.

PSG - Aston Villa
PSG - Aston Villa
FOTO: Profimedia

Ekipi sta se v tekmovanjih pod okriljem Uefe doslej srečali le enkrat – v četrtfinalu Lige prvakov v sezoni 2024/25, ko so Francozi skupno slavili s 5:4. Tudi tokrat dvoboj obeta zanimivo predstavo, saj tako strateg PSG-ja Luis Enrique kot trener zasedbe iz Birminghama Unai Emery zagovarjata napadalen nogomet.

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"Osredotočam se na to, da obudimo željo po zmagovanju. Težko je samo zmagovati, a pred nami je edinstven izziv. Med drugim nihče še ni trikrat zapovrstjo osvojil Lige prvakov razen Real Madrida. V tej sezoni se lahko z njim v tem pogledu izenačimo. Mislim, da ni bolj motivirane ekipe v Evropi, kot smo mi," je povedal Enrique.

Luis Enrique
Luis Enrique
FOTO: Profimedia

Poudaril je, da je zanj tudi Evropski superpokal izjemno pomembna lovorika. "O tem pri meni ni dvoma, bo pa Aston Villa zelo konkurenčna. Če pogledamo angleško ligo, vidimo, da pet ali šest španskih trenerjev vodi njihove najboljše klube," se je ozrl še na rojake v trenerskem poslu, tudi na izkušenega in uspešnega Emeryja.

Tudi on je v preteklosti vodil PSG, kjer je v dveh sezonah osvojil sedem domačih lovorik, sicer pa je njegovo ime izjemno priznano v Ligi Evropa, ki jo je osvojil kar petkrat – trikrat s Sevillo, po enkrat pa z Villarrealom in Aston Villo. Slavja v Evropskem superpokalu še ni doživel, tudi on pa poudarja pomembnost omenjene lovorike.

Unai Emery
Unai Emery
FOTO: Profimedia

"Čutim, da gre klub v novo obdobje, v katerem se lahko bori za lovorike. Evropski superpokal je zelo pomemben. Poskušamo graditi zmagovalno ekipo in meriti na pozitivne posledice, to pa je osvajanje lovorik. Superpokal je še ena priložnost za to. Igrali bomo proti PSG-ju, ki je trenutno najboljša ekipa na svetu," je povedal Emery.

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