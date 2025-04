Enrique za pobeg od nogometa spremlja 'pošastnega Pogačarja'

Nogometaši PSG-ja so se na prvi četrtfinalni tekmi Lige prvakov kljub terenski premoči znašli v zaostanku, rezultat pa je še pred odhodom na odmor poravnal izjemni 19-letnik Desire Doue. Za zmago Parižanov sta v drugem delu zabila Khvicha Kvaratskhelia in Nuno Mendes, trener kluba s francoske prestolnice Luis Enrique pa je po tekmi poudaril, da so vnovič dokazali, da se lahko kosajo z vsakim nasprotnikom.