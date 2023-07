Enrique (že) dobil prvi okrepitvi: Asensio in Škriniar nova člana PSG

27-letni Marco Asensio je bil zadnjih sedem let član madridskega Reala, v Pariz, kjer bo ob letni plači 10 milijonov evrov ostal do leta 2026, pa prihaja kot prosti igralec. V zadnji sezoni je na 50 tekmah dosegel 12 golov in osem podaj.

Skupno je v Madridu osvojil 17 lovorik, tudi tri naslove v Ligi prvakov in tri naslove španskega prvaka.