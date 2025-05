Enrique pred finalom: Pričakujem odprto igro v finalu Lige prvakov

"Ne vem, nisem vedeževalec. Ne morem napovedati, kaj se bo zgodilo. Za nas je najpomembnejše, da ostanemo zvesti svoji identiteti – da damo vse od sebe in igramo svoj nogomet. Naš cilj je dobra obramba in da postanemo prvi, ki bi lahko v Parizu spisali zgodovino z osvojitvijo Lige prvakov za ta klub. A dejstvo je, da imajo tudi naši nasprotniki enak cilj."

Parižani po prvem delu tekmovanja sicer niso veljali za favorite in so do zadnjega trepetali, ali se bodo sploh prebili v nadaljevanje. A ko jim je to uspelo, so pokazali, da mislijo resno. Pred njimi je zdaj le še zadnja ovira – milanski Inter.

Pogovor je razumljivo nanesel tudi na tisti epski in nepozabni polfinalni obračun, v katerem sta se za vstopnico v veliki finale pomerila Inter in Barcelona.

"Najprej sem kot navijač Barcelone, nato pa kot trener spremljal dve izjemni tekmi, seveda tudi zato, da bi lahko analiziral igro Interja. Videli smo veliko zadetkov, več, kot sem pričakoval. Mislim, da Inter nikoli ni zaostajal, kar jasno kaže na njihovo sposobnost nadzorovanja igre v vsakem trenutku. Imajo izjemno kakovost v napadu, odlični so tudi v prehodih iz obrambe v napad. Prav tako so zelo nevarni v statičnih napadalnih situacijah in pri prekinitvah. In kar je morda najpomembnejše – zelo dobro se branijo," pove.

"To sta bili dve zelo odprti tekmi. Upam, da finale ne bo povsem takšen, a sem prepričan, da bo vseeno razburljiv in spektakularen. Radi imajo posest žoge, enako pa velja tudi za nas," je še poudaril Španec.

Potem ko so mnogi ugibali, kako se bodo Parižani znašli po odhodu njihovega prvega zvezdnika Kyliana Mbappéja, so ponudili najboljši možni odgovor: "Lani smo bili dobri. Poudaril pa sem tudi, da ekipo lahko še izboljšamo – to je bil naš cilj. Prišli so novi igralci, zdaj pa statistika govori sama zase. Številke jasno kažejo, da je ta ekipa brez dvoma boljša kot lani. Ne smemo pa pozabiti, da smo tudi lani igrali v polfinalu Lige prvakov."