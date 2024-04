Enzo Fernandez zaradi operacije izpušča preostanek sezone

Enzo Fernandez bo tako izpustil zadnjih šest tekem angleške Premier lige, edinega tekmovanja, v katerem Chelsea še igra in je v boju za morebitno uvrstitev v evropska klubska tekmovanja. Kot so sporočili iz londonskega kluba, bo 23-letni vezist s klubsko zdravniško službo začel rehabilitacijo.

To je močno dvignilo njegovo vrednost na prestopnem trgu do osupljivih razsežnosti, pri Chelseaju so zanj januarja lani odšteli vrtoglavih 121 milijonov evrov za prestop iz portugalske Benfice. Fernandez, ki se je julija 2022 pridružil Benfici za približno 11 milijonov evrov, je z modrimi podpisal pogodbo za osem let in pol, do konca sezone 2031.