Manchester City prihaja do velike okrepitve

Pogajanja med Chelseajem in Manchester Cityjem so trajala dlje časa, vendar naj bi kluba zdaj dosegla končni dogovor. Ključnega pomena pri prestopu naj bi bila tudi želja samega igralca. Enzo Fernandez naj bi si želel izključno prestopa v Manchester City, zato naj bi bila njegova odločitev jasna.
Argentinski reprezentant je v Chelsea prišel z velikimi pričakovanji in hitro postal eden najpomembnejših igralcev londonskega kluba. Njegove sposobnosti pri organizaciji igre, natančne podaje in sposobnost igranja na različnih položajih v vezni liniji so ga uvrstile med najbolj cenjene veziste na svetu.
Zdaj pa ga čaka nov izziv. Pri Manchester Cityju bi se pridružil ekipi, ki že vrsto let velja za eno najboljših v Evropi. Njegov prihod bi trenerju ponudil še eno vrhunsko možnost v sredini igrišča, hkrati pa bi lahko Fernandez postal pomemben del Cityjevega načrta za prihodnost.
Po poročanju Romana je Fernandez že pred zdravniškim pregledom, kar pomeni, da je prestop v zaključni fazi. Če bo zdravniški pregled uspešen in bodo podpisane še zadnje formalnosti, bo Argentinec kmalu tudi uradno postal novi član Manchester Cityja.
Navijači Manchester Cityja lahko tako že nestrpno pričakujejo uradno potrditev. Če bo vse potekalo po načrtih, bo Enzo Fernández kmalu oblekel nebeško modri dres in začel novo poglavje svoje kariere.
Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.