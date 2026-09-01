Manchester City prihaja do velike okrepitve

Pogajanja med Chelseajem in Manchester Cityjem so trajala dlje časa, vendar naj bi kluba zdaj dosegla končni dogovor. Ključnega pomena pri prestopu naj bi bila tudi želja samega igralca. Enzo Fernandez naj bi si želel izključno prestopa v Manchester City, zato naj bi bila njegova odločitev jasna.

Argentinski reprezentant je v Chelsea prišel z velikimi pričakovanji in hitro postal eden najpomembnejših igralcev londonskega kluba. Njegove sposobnosti pri organizaciji igre, natančne podaje in sposobnost igranja na različnih položajih v vezni liniji so ga uvrstile med najbolj cenjene veziste na svetu.