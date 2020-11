EP 2021? Možni štirje scenariji

Prvi scenarij temelji na predpostavki, da bo pandemija novega koronavirus pod nadzorom do te mere, da bo poleti mogoče igrati na polnih stadionih. Drugi predvideva možnost, da bodo lahko stadioni zapolnjenih od 50 odstotkov in več. V tretji varianti naj bi bila zasedena približno tretjina sedežev na tribunah. Četrta različica pa predvideva povsem prazne stadione, kot to sicer velja v sedanjih razmerah. Uefa se bo morala do 5. marca dokončno odločiti, koliko gledalcev bo lahko na posameznih stadionih po Evropi, nato pa tudi, na katerem od dvanajstih prizorišč se bo uporabil kateri izmed naštetih scenarijev. Vsaka gostiteljica prvenstva bo skupaj z Uefo izbrala dva do tri scenarije in v prihodnjih tednih razvila ustrezne načrte, je sporočila Uefa. Zaradi pandemije je EP iz letošnjega prestavljeno na naslednje leto. IO Uefe je 17. junija odločil, da okvirni program ostaja nespremenjen, kar pomeni, da bo potekal v vseh 12 predvidenih gostiteljskih mestih.

To so Bilbao (Španija), London in Glasgow (oba Velika Britanija), München (Nemčija), Rim (Italija), Baku (Azerbajdžan), Sankt Peterburg (Rusija), Budimpešta (Madžarska), Bukarešta (Romunija), Amsterdam (Nizozemska), Dublin (Irska) in Koebenhavn (Danska).