EP 21: Znani prvi udeleženci prvenstva, ki bo tudi v Sloveniji

Reprezentanca Anglije si je dve tekmi pred koncem kvalifikacij zagotovila neulovljivo prednost v skupini 3, pred Avstrijo, Albanijo, Kosovim, Turčijo in Andoro. Angleži, sicer dvakratni evropski prvaki v tej starostni kategoriji, so na osmih tekmah vknjižili sedem zmag in en neodločen rezultat, z odličnimi predstavami pa so nase opozorili predvsem Phil Foden, Callum Hudson-Odoi, Reiss Nelson in Eddie Nketiah , ki je dosegel kar enajst zadetkov. Rusija je, kot piše na uradni spletni strani NZS , pristala na vrhu skupine 5, kjer je tekmovala z reprezentancami Poljske, Bolgarije, Srbije, Estonije in Latvije. Rusi so edini poraz doživeli na gostovanju na Poljskem, medtem ko so na desetih tekmah kar sedemkrat slavili. Varovanci Mikhaila Galaktionova so prepoznavni kot homogena ekipa, ki ima kakovost na vseh igralnih položajih. Najboljši strelec kvalifikacij je bil napadalec moskovskega CSKA-ja Fedor Chalov , z zelo dobrimi predstavami pa je opozarjal nase tudi njegov klubski kolega, sicer branilec Igor Diveev .

Zelo atraktivna je tudi reprezentanca Španije, ki si je pokorila kvalifikacijsko skupino 6. Španci, na evropskih prvenstvih U21 so osvojili že štiri naslove, na osmih tekmah ne poznajo poraza, s tem da so prejeli en sam zadetek. Moč Špancev so v kvalifikacijah spoznale reprezentance Severne Makedonije, Izraela, Kazahstana, Črne gore in Ferskih otokov. Selektor Luis de la Fuenteveliko stavi naJorgeja Cuenco, Cucuja, Ferrana Torresa in Danija Olma, v ozadju pa že trkajo na vrata bodoči zvezdniki kot sta Pedri inAnsu Fati. Glede na rezultate bo, kot piše na uradni strani NZS, nove zvezdnike evropskega nogometa prispevala tudi Danska, ki je zmagala kar osem od devetih tekem v Skupini 8, kjer so še reprezentance Romunije, Ukrajine, Finske, Severne Irske in Malte. Danci so v kvalifikacijah pokazali izrazito napadalno igro, ki jim je prinesla kar dvajset doseženih zadetkov. Prvi strelec ekipe jeAndreas Olsen, ki je bil uspešen sedemkrat.

Napredovanje na evropsko prvenstvo si je teoretično zagotovila tudi Nizozemska, trenutno vodilna ekipa skupine 7. Nizozemci imajo dve tekmi pred koncem popoln izkupiček v skupini s Portugalsko, Norveško, Belorusijo, Ciprom in Gibraltarjem. Ključen mož dosedanjega dela kvalifikacij je bil, kot piše na spletni strani NZS, vezistDani de Wit, ki je dosegel deset zadetkov, ob tem pa razigraval tudi ostale soigralce. Nizozemska ima veliko širino predvsem v konici napada, kjer so za doseganje zadetkov zadolženi Myron Boadu, Kaj Cierhuis inJustin Kluivert. Tudi Nizozemci se ponašajo že z dvema naslovoma evropskih prvakov U21. Med elito bomo spremljali tudi izbrano vrsto Švice, ki trenutno vodi v skupini 2 pred Francijo, Gruzijo, Slovaško, Azerbajdžanom in Lihtenštajnom. Švicarji so na osmih tekmah vknjižili prav toliko zmag, najboljši strelec ekipe pa jeAndi Zeqiri, ki je zabil osem golov.

Dobrih pet mesecev pred začetkom Uefa evropskega prvenstva U21 je že jasno, da bomo v Sloveniji in na Madžarskem spremljali izjemne nogometne talente in bodoče zvezdnike svetovnega nogometa. Skupinski del evropskega prvenstva bo potekal med 24 in 31 marcem 2021, izločili boji pa med 31. majem in 6. junijem 2021. Velike finale bo gostila Ljubljana.