EP potrjeno z dvanajstimi različnimi prizorišči

Na prizorišču uvodne in finalne tekme nogometnega evropskega prvenstva organizatorji še nimajo skrbi glede morebitne odpovedi tekem. V Rimu, kjer se bo prvenstvo začelo 11. junija, in Londonu, kjer bo finale natanko mesec dni kasneje, kljub temu vladajo strogi ukrepi v boju s covidom-19. "Sem optimist in verjamem, da se situacija ne bo bistveno spremenila na slabše v prihajajočem obdobju, zato še naprej zagovarjamo prvenstvo v dvanajstih različnih prizoriščih. Državam gostiteljicam in njihovim prizoriščem moramo dati čim več časa, da se ustrezno pripravijo in tudi predvidijo kakšne bodo razmere v juniju in juliju, kos e bo prvenstvo odvijalo," je v uradnem sporočilu za javnost povedal šef UefeAleksander Čeferin, ki še ni izgubil upanja, da bi se na stadione še v tej sezoni vrnili tudi gledalci. "Navijači so tako pomemben del športa, da moramo biti nadvse potrpežljivi in puščati čim več prostora morebitnim rešitvam, ki bi nam omogočalo tudi takšno pomembno odločitev o vračanju gledalcev na stadione. Na prvenstvih kot je evropsko je to še posebej pomembno."