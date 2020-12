EP U21: Slovenska ambasadorja prvenstva sta Oblak in Iličić

Uefa evropsko prvenstvo do 21 let 2021 bo največji nogometni dogodek v Sloveniji doslej. Za dodaten blišč bosta poskrbela, kot piše na uradni spletni strani NZS tudi največja slovenska nogometna zvezdnika,Jan Oblak in Josip Iličić, ki sta postala slovenska ambasadorja prvenstva. Oblak in Iličić vsak s svojo, popolnoma različno zgodbo o uspehu podirata nogometne tabuje, ob tem pa predstavljata odličen vzor mladim tako na športni kot tudi življenjski poti. Oba idealno poosebljata osrednje sporočilo promocijske kampanje – Leta so samo številka. Jan Oblak se na poti do svetovne slave ni oziral na starost, uveljavljenost in izkušnje ostalih konkurentov, saj je vedel, da leta na igrišču niso pomembna. Šteje zgolj kakovost! In slednje zagotovo ne bo manjkalo prihodnje leto na slovenskih zelenicah. "Zelo sem ponosen, da bo tako veliko tekmovanje v Sloveniji. Veseli smo lahko, da bodo imeli naši mladi nogometaši priložnost igrati na največjem nogometnem tekmovanju doslej v naši državi. Igranje doma predstavlja določeno prednost, sploh če bodo gledalci na tribunah. Verjamem, da se bodo zelo dobro odrezali in da bodo dokazali, da smo Slovenci nogometni narod," je za uradno spletno stran NZS prepričan v kvaliteto mlade reprezentance Slovenije Jan Oblak.Vratar madridskega Atletica se dobro spominja časov, ko je bil tudi sam član mlade izbrane vrste, za katero je debitiral že pri šestnajstih letih. "Za mlado reprezentanco je bilo vedno super igrati, saj smo bili dobra družba. Na to obdobje me vežejo zelo lepi spomini, čeprav se nam na žalost ni izšlo, da bi se uvrstili na veliko tekmovanje. Bodo pa imeli to priložnost fantje iz te generacije in verjamem, da se bodo tudi izkazali.« Spomini na čase v mladi slovenski reprezentance prikličejo nasmeh tudi na obraz Josipa Iličića. "Če bi bilo možno, bi se takoj vrnil nazaj v mlado reprezentanco. Zaradi druženj in vseh fantov, s katerimi sem si delil slačilnico," pravi nogometaš Atalante, ki si želi, da bi Uefa evropsko prvenstvo do 21 let 2021 potekalo pred polnimi tribunami.