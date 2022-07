Pa je le doma: Angležinje na Wembleyju do naslova evropskih prvakinj

Pred vrati domačink je bilo v prvem polčasu nevarno le enkrat. V 26. minuti so Nemke izvedle podajo iz kota, po kateri se je žoga precej nenadzorovano odbijala pred vrati Mary Earps , a so njene soigralke na koncu le uspele razčistiti. VAR je preverjal morebitno igranje z roko, a se je izkazalo, da je bilo vse čisto. Kljub visokemu ritmu je bilo čutiti napetost, zato so bile prave priložnosti redke. Zadnjo v prvih 45 minutah je zapravila Ellen White , ki je po lepi podaji Beth Mead merila za približno meter previsoko.

Postava Anglije je bila na prvih petih tekmah nespremenjena in po pričakovanjih je tako ostalo tudi na finalnem obračunu pred več kot 87 tisoč navijači. Na drugi strani je nemški tabor velik šok doživel približno 15 minut pred začetkom, ko je na ogrevanju poškodbo mišice staknila kapetanka in najboljša strelka ekipe Alexandra Popp . V konici napada jo je morala nadomestiti Lea Schüller .

Selektorica Anglije Sarina Wiegman je po zaspanem nadaljevanju svojih varovank v 58. minuti posegla po dvojni zamenjavi. Ob bučnem aplavzu 87.192 navijačev sta vstopili Ella Toone in Alessia Russo . In prav Toonova je le štiri minute po vstopu s pravo mojstrovino poskrbela za prvi gol na tekmi. Keira Walsh jo je zaposlila z natančno globinsko podajo, napadalka Manchester Uniteda pa je Frohmsovo premagala s sijajnim lobanim strelom. Gol je padel, ko so imele Angležinje na zelenici le 10 igralk, saj je zdravniško pomoč ob strani potrebovala njihova prva strelka Meadova. Kmalu zatem se je izkazalo, da ne bo mogla nadaljevati.

Nemcev (in Nemk) ne gre nikdar odpisati ...

Nogometašice Elfa so v slogu svojih reprezentančnih kolegov hitro pokazale, da Nemčije nikdar ne gre odpisati. Že v 67. minuti je Lina Magull stresla okvir vrat, odbite žoge pa v mrežo ni znala pospraviti Lea Schüller. Naslednjič je bilo pred vrati domačink nevarno, ko je oster predložek z desne poslala Giulia Gwinn, a njene soigralke tega niso znale izkoristiti. V 80. minuti pa so le bile nagrajene za pritisk, s katerim so začele nemudoma po golu Anglije. Po lepi kombinaciji na desni strani je Tabea Wassmuth poslala nizek predložek, ki ga je z iznajdljivim strelom "iz prve" v gol Anglije pospravila Magullova.

Kellyjeva si je izbrala najboljši možni trenutek

Do konca rednega dela se izid ni več spremenil in spremljali smo podaljške. V prvih 15 minutah ekipi nista želeli tvegati, izgledalo je, kot da so tako Angležinje kot Nemke z mislimi že pri izvajanju enajstmetrovk. V drugem podaljšku so si domače na krilih odličnega vzdušje le upale nekoliko več. Sreča se jim je nasmehnila v 111. minuti, ko Nemke niso znale razčistiti izpred svojega gola, Lucy Bronze je žogo preusmerila na Chloe Kelly, ki je iz neposredne bližine le nekako premagala še drugič nemočno Frohmsovo. To je bil njen prvenec v reprezentančnem dresu, boljšega "tajminga" ne bi mogla izbrati.

V zadnjih minutah so nogometašice Elfa še enkrat pritisnile, a tokrat brez pravega uspeha. Videti je bilo, da jim noge po skoraj 120 minutah visokega tempa niso več služile kot na začetku. Tudi koncentracija je bila na nižji ravni, kar se je poznalo v številnih tehničnih napakah. Angležinje so prvič v zgodovini postale evropske prvakinje, Nemke pa so v svojem desetem finalu doživele prvi poraz.