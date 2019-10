Kvalifikacije za EP: prvi poraz Angležev, Francozi in Turki tesno zmagali

Angleži so v Prago prišli kot vodilni v skupini s polnim izkupičkom, danes pa doživeli prvi poraz. Čehi so se doma pokazali za trdno in močno ekipo, Jakub Brabecpa je hitro nadoknadil začetni zaostanek, ko je z bele točke zadel Harry Kane. Pozneje se je igra umirila, Čehi pa so imeli terensko premoč. A vztrajnost se je izplačala, saj so dobro igro in slabšo predstavo tekmecev znali kaznovati, pet minut pred koncem je v polno zadel Zdenek Ondrašek, ki je v igro vstopil v drugem delu. Čehi so zdržali tudi zadnji angleški nalet v sodnikovem dodatku in se s svojimi današnjimi tekmeci po točkah izenačili na vrhu lestvice. Za Angleže pa se je končal 43 tekem dolg niz nepremagljivosti na kvalifikacijskih tekmah, doslej zadnji poraz je bil tisti z Ukrajino iz leta 2009. V drugi tekmi te skupine je Črna gora gostila Bolgarijo, dvoboj se je končal z 0:0.

V skupini B so imeli Portugalci jasno vlogo favoritov v boju z Luksemburgom, toda v prvem delu so dosegli le en gol, strelec je bilBernardo Silva. V drugem delu sta se med strelce vpisala še Cristano Ronaldo in Goncalo Guedes. Ukrajinci so ohranili vodstvo na lestvici skupine, potem ko so za peto zmago ugnali zadnjo Litvo z 2:0 in imajo zdaj na prvem mestu 16 točk.