Epilog Liverpool – Manchester City: hudo poškodovan policist, deset oseb aretiranih

Manchester City je derbi na Anfieldu proti Liverpoolu dobil s 3:0, vendar je po tekmi rezultat ostal v senci dogajanja zunaj igrišča. Vzdušje je bilo napeto že pred začetkom srečanja, saj je City odigral prvo tekmo, potem ko so bile potrjene ugotovitve o kršitvah finančnih pravil Premier League.
Napetosti so po tekmi prerasle v incidente. Policija Merseysidea je sporočila, da je bilo aretiranih deset oseb. Ena oseba je bila pridržana zaradi suma napada na policista, pet zaradi suma skandiranja žaljivih pesmi, povezanih s tragedijami, ena zaradi suma alkoholiziranosti, motenja javnega reda in napada, dve zaradi suma pretepa, ena pa zaradi suma metanja predmetov na igrišče.
Policija je sporočila, da je eden od policistov med aretacijo na Anfield Roadu utrpel hude poškodbe obraza. Odpeljali so ga v bolnišnico, od koder so ga pozneje odpustili v domačo oskrbo, kjer okreva.
Glavna inšpektorica Leanne Hobin je z razočaranjem pospremila incidente po tekmi: "Policisti in redarji so tam, da zaščitijo javnost in poskrbijo za njeno varnost, in izjemno razočaranje je, da je policist med opravljanjem te dolžnosti utrpel hudo poškodbo. Preiskava vseh okoliščin še poteka, da bi lahko vse, ki so odgovorni za kaznivo dejanje, privedli pred sodišče."
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