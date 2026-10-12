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Nogomet

Epilog Liverpool – Manchester City: hudo poškodovan policist, deset oseb aretiranih

Liverpool, 12. 10. 2026 16.10 pred eno minuto 1 min branja 0

Avtor:
Š.Z.
Angleška policija.

Dramatično dogajanje je zaznamovalo nedeljski derbi na Anfieldu med Liverpoolom in Manchester Cityjem. City je nastopil prvič po potrditvi ugotovitev o kršitvah finančnih pravil Premier League. Po tekmi je prišlo do več incidentov in aretacij. Med enim od posredovanj je bil hudo poškodovan tudi policist, ki je utrpel poškodbe obraza.

Protest navijačev Liverpoola
Protest navijačev Liverpoola
FOTO: Profimedia

Manchester City je derbi na Anfieldu proti Liverpoolu dobil s 3:0, vendar je po tekmi rezultat ostal v senci dogajanja zunaj igrišča. Vzdušje je bilo napeto že pred začetkom srečanja, saj je City odigral prvo tekmo, potem ko so bile potrjene ugotovitve o kršitvah finančnih pravil Premier League.

Napetosti so po tekmi prerasle v incidente. Policija Merseysidea je sporočila, da je bilo aretiranih deset oseb. Ena oseba je bila pridržana zaradi suma napada na policista, pet zaradi suma skandiranja žaljivih pesmi, povezanih s tragedijami, ena zaradi suma alkoholiziranosti, motenja javnega reda in napada, dve zaradi suma pretepa, ena pa zaradi suma metanja predmetov na igrišče.

Pred tekmo Liverpool vs Manchester City
Pred tekmo Liverpool vs Manchester City
FOTO: Profimedia

Policija je sporočila, da je eden od policistov med aretacijo na Anfield Roadu utrpel hude poškodbe obraza. Odpeljali so ga v bolnišnico, od koder so ga pozneje odpustili v domačo oskrbo, kjer okreva.

Glavna inšpektorica Leanne Hobin je z razočaranjem pospremila incidente po tekmi: "Policisti in redarji so tam, da zaščitijo javnost in poskrbijo za njeno varnost, in izjemno razočaranje je, da je policist med opravljanjem te dolžnosti utrpel hudo poškodbo. Preiskava vseh okoliščin še poteka, da bi lahko vse, ki so odgovorni za kaznivo dejanje, privedli pred sodišče."

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