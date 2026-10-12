Epilog Liverpool – Manchester City: hudo poškodovan policist, deset oseb aretiranih

Manchester City je derbi na Anfieldu proti Liverpoolu dobil s 3:0, vendar je po tekmi rezultat ostal v senci dogajanja zunaj igrišča. Vzdušje je bilo napeto že pred začetkom srečanja, saj je City odigral prvo tekmo, potem ko so bile potrjene ugotovitve o kršitvah finančnih pravil Premier League.

Napetosti so po tekmi prerasle v incidente. Policija Merseysidea je sporočila, da je bilo aretiranih deset oseb. Ena oseba je bila pridržana zaradi suma napada na policista, pet zaradi suma skandiranja žaljivih pesmi, povezanih s tragedijami, ena zaradi suma alkoholiziranosti, motenja javnega reda in napada, dve zaradi suma pretepa, ena pa zaradi suma metanja predmetov na igrišče.