Epilog grabljenja za nos: Mourinho bo plačal 7000 evrov kazni

Incident se je zgodil v sredo po koncu četrtfinala turškega pokala, ki ga je Mourinhova ekipa izgubila z 1:2. V zadnjih minutah je prišlo do prerivanja igralcev obeh ekip, sodnik je z igrišča odstranil tri igralce, po zadnjem žvižgu pa je 62-letni Portugalec pristopil do trenerja nasprotne ekipe Buruka in ga prijel za nos, trener Galatasaraya pa se je nato dramatično vrgel na tla in z dlanema pokril obraz.