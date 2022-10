Epilog večnega derbija: Šoštarič Karič bo počival tri tekme, kazen tudi Šulerju

Glede na to da je bila tekma med Olimpijo in Mariborom v Stožicah dvakrat prekinjena za več minut, predvsem zaradi metanja pirotehnike na igrišče, za kar so skrbeli predvsem domači Green Dragonsi, v manjši meri pa tudi gostujoče Viole, pa udeleženca derbija čaka še dodatna kazen.

Kazen pa je doletela tudi športnega direktorja vijoličnih Marka Šulerja, ki bo zaradi nešportnega vedenja do sodnikov na tekmi 12. kroga proti Kopru moral izpustiti dve tekmi.