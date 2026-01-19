Epilog vročega finala: nasilni pobiralci žog in žvižgi na novinarski konferenci

Afriški pokal narodov tudi letos ni razočaral, nedeljski finale pa je postavil mejnik bizarnega ne samo afriškega, temveč tudi svetovnega nogometa. Na koncu so slavili nogometaši Senegala, ki so v podaljšku odšli z igrišča in se po dolgem moledovanju vendarle vrnili. Brahim Diaz je nato prav komično zgrešil enajstmetrovko in tekma se je prevesila v podaljške.
Eden od junakov tekme je bil Edouard Mendy, ki je ubranil najstrožjo kazen in Maročanom preprečil slavje. Svoj pečat pa je na tekmi pustil tudi rezervni vratar Senegala Yehvann Diouf, ki sicer ni vstopil v igro, a je ob terenu odigral ključno vlogo. V maroški prestolnici je padal močen dež, kar je igralcem seveda oteževalo delo, predvsem so na udaru vratarji, ki zaradi mokrih rokavic težko krotijo okroglo usnje. Tega se zaveda tudi Mendy, ki je imel v svojem golu v ta namen brisačo. To je izredno zmotilo pobiralce žog, ki so nekdanjemu vratarju Chelseaja na vse načine poskušali ukrasti brisačo in mu tako otežiti delo.
To je prepoznal Diouf, ki je branil svojega rojaka in domačim preprečil, da bi nagajali vratarskemu kolegu. Pobiralci žog, ki na nobeni urejeni nogometni tekmi ne bi smeli biti vpleteni v dogajanje na terenu, so se Dioufa lotili izredno fizično. Na vsak način so mu hoteli odvzeti brisačo in so bili vidno razjarjeni, ko jim to ni uspelo. 26-letnika so želeli praktično odnesti s stadiona. Afriški pokal narodov vedno poskrbi za zabavo nogometnih navdušencev, a nekateri dogodki uničujejo športno integriteto sicer izredno pomembnega nogometnega tekmovanja.
Žvižgi na novinarski konferenci
Podobno kot njegovi igralci ob koncu srečanja je tudi senegalski strateg Pape Bouna Thiaw predčasno zapustil novinarsko konferenco. Tam so ga namesto čestitk ali pa vsaj spoštljive tišine pričakali žvižgi maroških novinarjev. Še ena neprofesionalna poteza, ki ne gre v čast državi gostiteljici. Thiaw je nekaj časa čakal, nato pa je povsem razumljivo zapustil novinarski prostor. 44-letnik lahko pričakuje sankcije krovne zveze zaradi njegove pobude, da senegalski nogometaši odkorakajo z igrišča. Nazaj jih je po krajšem dialogu vrnil kapetan in glavni zvezdnik Sadio Mane.
