Epilog vročega finala: nasilni pobiralci žog in žvižgi na novinarski konferenci

Afriški pokal narodov tudi letos ni razočaral, nedeljski finale pa je postavil mejnik bizarnega ne samo afriškega, temveč tudi svetovnega nogometa. Na koncu so slavili nogometaši Senegala, ki so v podaljšku odšli z igrišča in se po dolgem moledovanju vendarle vrnili. Brahim Diaz je nato prav komično zgrešil enajstmetrovko in tekma se je prevesila v podaljške.

Eden od junakov tekme je bil Edouard Mendy, ki je ubranil najstrožjo kazen in Maročanom preprečil slavje. Svoj pečat pa je na tekmi pustil tudi rezervni vratar Senegala Yehvann Diouf, ki sicer ni vstopil v igro, a je ob terenu odigral ključno vlogo. V maroški prestolnici je padal močen dež, kar je igralcem seveda oteževalo delo, predvsem so na udaru vratarji, ki zaradi mokrih rokavic težko krotijo okroglo usnje. Tega se zaveda tudi Mendy, ki je imel v svojem golu v ta namen brisačo. To je izredno zmotilo pobiralce žog, ki so nekdanjemu vratarju Chelseaja na vse načine poskušali ukrasti brisačo in mu tako otežiti delo.