Elsner po remiju z Lensom: Dobra tekma, še boljše vzdušje, zaslužili bi si več

Nogometaši Le Havra, ki jih vodi slovenski strateg Luka Elsner, so v uvodni tekmi 9. kroga francoskega prvenstva doma z Lensom igrali nedoločeno 0:0. S četrtim remijem v sezoni so zdaj pri desetih točkah na 11. mestu med francosko elito. "Osnovni cilj ostaja obstanek med elito," med drugim pravi edini Slovenec na klopi francoskega prvoligaša.

icon-food-cookie Za ogled vsebine z družbenih omrežij omogoči piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke

Francoski nogometni prvoligaš le Havre je prekinil mini serijo dveh zaporednih porazov in proti udeležencu laskave Lige prvakov pred domačimi gledalci osvojil "lepo" točko (0:0), pa čeprav je bil celo bližje zmagi od odličnih gostov. "Lepa tekma, fantastično vzdušje in dobrodošla točka," je novinarje v oceni tekme "zbral" strateg Le Havra Luka Elsner. Za klub, ki je lani igral v drugoligaškem tekmovanju, je po mini seriji neuspehov točka proti uglednemu gostu korekten rezultat. "Ne bom se motil, če rečem, da smo bili celo bližje zmagi od nasprotnikov. Začeli smo malce plašno, a nato skozi tekmo rasli in bili vse bolj pogumni pred golom tekmecev," je še videl Elsner, ki se zaveda, da bi bil lahko razplet drugačen in manj privlačen za gostitelje, saj je Lens v sodnikovem podaljšku dosegel gol, ki pa je bil pozneje ob posredovanju VAR-a zaradi "milimetrskega" nedovoljenega položaja razveljavljen.

Le Havre je v lanski drugoligaški sezoni zabeležil 20 zmag, 15 remijev in zgolj tri poraze.

"Če pogledamo stvari iz tega gledišča, potem moramo biti zadovoljni s točko. Vzamemo jo in gremo naprej," pa je za pariški L'Equipe dejal 41-letni slovenski strokovnjak, ki je na klop nekdanjega drugoligaša sedel junija lani, v zgolj eni sezoni pa je klub z lanskega osmega mesta napredoval do samega vrha in med francosko elito. Klub iz Normandije v prvi francoski ligi igra prvič po sezoni 2008/2009.

icon-food-cookie Za ogled vsebine z družbenih omrežij omogoči piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke

Le Havre je sezono začel več kot dobro in nekaterim so apetiti celo zrasli in ni več vse vezano zgolj na golo preživetje in obstanek med elito. "Moramo ostati skromni in v nobenem trenutku nas ne smejo zadeve ponesti v nebesa," je francoskim novinarjem hitel pripovedovati Elsner, ki z Le Havrom odlično pluje v prvoligaški konkurenci. "Gledamo iz tekme v tekmo in veselimo se vsakega pozitivnega rezultata, vsake točke," je bil pred domačimi novinarji skromen 41-letni Ljubljančan, ki je v tem trenutku daleč od boja za obstanek.

icon-expand Luka Elsner s svojimi varovanci. FOTO: AP

"Osnovni in morda tudi edini cilj je obstanek med elito. Vemo, da je sezona dolga in bodo še prišli tako padci kot tudi novi vzponi. Ponavljam, ostajamo skromni in gledamo izključno nase. Verjamem pa, da so pozitivni rezultati potrdilo našega dela, tudi navijači so posledično veseli," se je spomnil privrženec kluba Elsner, zavedajoč se, da je mestece zajela manjša evforija po dobrem startu v sezono. "Naj ostane dobro razpoloženje, mi, trenerji, pa bomo poskrbeli, da se vsega skupaj ne bomo preveč dvignili. Moramo ostati na tleh z obema nogama," je zbranim novinarjem še sporočil nekdanji trener Olimpije in Domžal.