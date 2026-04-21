Epski preobrat Interja za finale italijanskega pokala

Prva tekma se je v začetku marca na stadionu ob jezeru Como končala brez golov. Povratno v prestolnici mode so bolje odprli gostje, ki so po dobre pol ure igre povedli preko Martina Baturine.
Po treh minutah drugega polčasa je četo Cesca Fabregasa v še višje vodstvo popeljal Lucas Da Cunha. Kazalo je, da je prvi finalist pokala odločen, a nogometaši Interja, predvsem Hakan Calhanoglu in Petar Sučić, se s tem niso strinjali.
Calhanoglu je v 69. in 86. minuti poskrbel za izenačenje, pri obeh zadetkih mu je podal hrvaški reprezentant, ki je v predzadnji minuti rednega dela v polno meril še sam za izjemen preobrat. Omeniti velja tudi, da je Sučić na igrišče vstopil šele po uri igre, ko je semafor kazal 0:2.
Drugega finalista bomo dobili jutri. Lazio in Atalanta sta se na prvi tekmi v Rimu razšla z 2:2, druga tekma bo v Bergamu.
