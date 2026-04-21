Epski preobrat Interja za finale italijanskega pokala

Prva tekma se je v začetku marca na stadionu ob jezeru Como končala brez golov. Povratno v prestolnici mode so bolje odprli gostje, ki so po dobre pol ure igre povedli preko Martina Baturine.

Po treh minutah drugega polčasa je četo Cesca Fabregasa v še višje vodstvo popeljal Lucas Da Cunha. Kazalo je, da je prvi finalist pokala odločen, a nogometaši Interja, predvsem Hakan Calhanoglu in Petar Sučić, se s tem niso strinjali.