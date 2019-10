Erdogan ne pričakuje kazni zaradi salutiranja nogometašev

Turški reprezentanti so na petkovi tekmi v Istanbulu z vojaškimi pozdravi (domnevno) izrazili podporo turški ofenzivi proti Kurdom v Siriji, vse skupaj pa se je zgodilo po odločilnem zadetku Cenka Tosunav zadnji minuti rednega dela tekme, ki se je končala s turško zmago proti Albaniji z 1:0. Odbor za nadzor, etiko in disciplinske zadeve Evropske nogometne zveze (Uefa) bo o morebitnih ukrepih zoper turško reprezentanco razpravljal v četrtek.

TEKMA

"Uefa nam lahko izreče zgolj opomin, to je največja kazen, ki nas lahko doleti," je za turško tiskovno agencijo DHAdejal Erdogan in dodal, da je znani francoski nogometaš Antoine Griezmannna lanskem svetovnem prvenstvu v Rusiji prav tako s salutiranjem pozdravil francoskega predsednika Emmanuela Macronain za to potezo ni bil kaznovan. Francija in Turčija sta v ponedeljek v Parizu sicer remizirali (1:1) in z enakim številom točk (19) ostali na vrhu lestvice skupine H.

Pravila Uefe izrecno prepovedujejo uporabo političnih in verskih simbolov na tekmah, za prekrške pa so predvidene visoke kazni. V preteklosti je Uefa večkrat ostro ukrepala proti političnimi gestam na nogometnih tekmah. Hrvaško reprezentanco je leta 2015 doletela sankcija odvzema točke, igranje dveh tekem pred praznimi tribunami in 100.000 evrov denarne kazni zaradi izrisane svastike na igralni površini splitskega stadiona Poljud pred tekmo kvalifikacij za evropsko prvenstvo, branilec Josip Šimunićpa je moral zaradi vzklikanja ustaškega pozdrava "za dom pripravljeni" po kvalifikacijski tekmi v Zagrebu leto prej izpustiti svetovno prvenstvo.

LESTVICA