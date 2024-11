Čustveno slovo ten Haga od navijačev: 'Hvalažen sem vam za to poglavje'

Nizozemski strokovnjak je bil odpuščen po porazu z West Hamom minulo nedeljo. Rdeči vragi so v angleškem prvenstvu na devetih tekmah slavili le trikrat in zasedajo skromno 14. mesto. Nič kaj bolje jim ne gre v Ligi Evropa, kjer so 21. v 36-članski konkurenci. Remizirali so vse tri uvodne obračune.

"Dragi navijači, naj se vam najprej zahvalim, da ste vedno stali ob klubu. Ne glede na to, ali je šlo za domačo ali gostujočo tekmo, vaša podpora je bila neomajna. Atmosfera na Old Traffordu je bila sijajna, večkrat sem jo občutil, hvaležen sem vam," je uvodoma zapisal Erik ten Hag.

Nadaljeval je, da je od navijačev vragov po vsem svetu vedno dobil občutek enotnosti, pa naj si je šlo za poletne priprave v Aziji ali ZDA ali pa domače tekme v Angliji. "Rad bi se vam zahvalil, da ste mi dali ta občutek. Rad bi se zahvalil tudi klubskemu osebju na vseh oddelkih za neomajno podporo tako v dobrih kot slabih časih," je nadaljeval nekdanji trener Ajaxa.