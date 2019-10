Tottenham se je vdal v usodo: Eriksen že od januarja na Santiagu Bernabeuu?

Prvi mož kluba iz severnega dela britanske prestolnice Daniel Levy se zaveda, da lahko že čez tri mesece ostane brez enega od svojih ključnih nogometašev, ki je v zadnjih letih prispeval levji delež k meteorskemu vzponu moštva, ki je še pred dobrimi štirimi meseci igralo finale najprestižnejšega klubskega tekmovanja na svetu. Christian Eriksen je v svojih željah jasen že nekaj časa; ne želi podaljšati aktualne pogodbe s Tottenhamom, ki mu poteče junija prihodnje leto, kar je toliko boljši izhodiščni položaj za vse potencialne snubce, ki jih že minulo zimo in kasneje poletje ni bilo malo. Ni skrivnost, da si odlični danski vezist želi nadeti dres madridskega Reala, čigar predstavniki so ob prvi Levyjevi ponudbi (250 milijonov evrov odškodnine) le odmahnili z roko. A nekaj mesecev pozneje je trenutno stanje povsem na strani Florentina Pereza (predsednika Reala, op. p.) in sodelavcev, ki bi lahko že za 'pičlih' 25 milijonov evrov dobili nogometaša z dodano vrednostjo.

Edinstvena priložnost za Real

"Vodilni možje Spursov so bili prepričani, da bo Eriksen naposled le popustil in podaljšal pogodbo s klubom. Levy se je na podlagi pozitivnih preteklih izkušenj v primerih Luke Modrića in Garetha Balea (omenjena nogometaša sta pred šestimi leti s takratnega White Hart Lanea v Madrid prestopila z visokima odškodninama) predolgo trkal po prsih, zdaj pa jih bo očitno dobil po prstih. Priložnost, da lahko Real danes jutri zaključi posel za njegove finančne okvirje smešno odškodnino, je nekaj, česar Perez in druščina preprosto ne bi smeli izpustiti iz rok. Sploh ob dejstvu, da si nogometaš sam želi zaigrati v 'svetem' belem dresu," so med drugim zapisali pri sloviti MARCI.



Kakorkoli, Eriksen najverjetneje igra svojo zadnjo sezono v dresu letošnjega finalista lige prvakov, kot zdaj kaže, pa bi lahko danski nogometaš že januarja podpisal pogodbo z novim delodajalcem. Vse poti vodijo v Madrid ...