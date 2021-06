Eriksen negibno obležal, tekma med Dansko in Finsko prekinjena

Christian Eriksen se je zgrudil tik pred koncem prvega polčasa. Po petnajstminutni prekinitvi, ko so nogometaši obeh reprezentanc nemočno opazovali, kaj se dogaja, pa je glavni sodnik Anthony Taylor dal znak, da igralci zapustijo travnato zelenico. Kmalu zatem je zdravniška ekipa 29-letnika na nosilih odnesla z igrišča.

Zvezdnik Interja je pred domačimi navijači na stadionu Parken negibno obležal v 43. minuti, potem ko so Danci izvajali podajo iz avta. Ostali nogometaši so sodniku in zdravniški ekipi takoj signalizirali, naj pohitijo na pomoč. V naslednjih minutah pa so povsem šokirani stali na zelenici, medtem ko so se zdravniki borili za Eriksenovo življenje. Ko so ga odnesli z igrišča, so pogled na nosila zakrili z belimi rjuhami.

Po zadnjih informacijah, s katerimi je postregel BeIN Sports, naj bi bil še vedno živ, njegovo stanje pa stabilno. Uefa pa je že sporočila, da je današnja tekma odpovedana.