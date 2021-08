Eriksen ob povratku v Inter požel aplavz soigralcev

Italijanski prvak je v izjavi za javnost zapisal, da je 29-letni Christian Eriksen v sredo zjutraj obiskal pripravljalno bazo Interja zunaj Milana.

"Danski vezist se je srečal z direktorji, trenerjem, soigralci in vsem osebjem. Eriksen se počuti v redu in je v odličnem fizičnem in psihičnem stanju," je ob tem zapisal Inter. V klubu so pojasnili, da bo nogometaš zdaj sledil programu okrevanja, ki so ga pripravili danski zdravniki, oni pa bodo o vsem obveščeni.

Italijanski klub je ob tem objavil tudi posnetek, na katerem se Eriksen smeji in objema ter pozdravlja vse prisotne. Med njimi je bil tudi kapetan črno-modrih Slovenec Samir Handanović.