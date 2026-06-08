Eriksen k sreči dobro okreva

Štiriintridesetletni Christian Eriksen se je zgrudil med tekmo, na kateri so Danci vodili z 2:1 po prvem polčasu. Vezistu je hitro pritekla na pomoč zdravniška služba, a je lahko pozneje sam odšel z igrišča. Takoj so ga odpeljali v bolnišnico. Pred petimi leti je Eriksen na evropskem prvenstvu med tekmo s Finsko doživel srčni zastoj in so ga zdravniki oživljali na zelenici. Na začetku leta 2022 se je vrnil k nogometu po vsaditvi srčnega spodbujevalnika in normalno igral do nedeljske tekme.

Zaradi srčnega spodbujevalnika je Eriksen sicer moral zapustiti italijanski nogomet, kjer igranje ni dovoljeno s takšnim dodatkom, a je normalno opravljal treninge in tekme v dresih Brentforda, Manchester Uniteda in Wolfsburga, katerega član je trenutno. Zdravnik danske reprezentance Morten Boesen je po nedeljski tekmi dejal, da gre Eriksenu dobro. "Kot jaz vidim zadevo, se je srčni spodbujevalnik odzval natanko tako, kot se mora. Eriksen je za trenutek izgubil zavest, vendar si je takoj opomogel in se hitro odzval," je dejal Boesen.

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