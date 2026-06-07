Eriksen se je pet let po srčnem zastoju znova zgrudil na zelenici

Christian Eriksen se je zgrudil med tekmo, na kateri so Danci vodili z 2:1 po prvem polčasu. Vezistu je hitro pritekla na pomoč zdravniška služba, z danske zveze pa so pozneje sporočili, da je nogometaš pri zavesti.

"Christian je za nekaj trenutkov izgubil zavest, nato pa sam zapustil igrišče. Čakajo ga pregledi, ampak zdaj se počuti dobro. Mislim, da je srčni spodbujevalnik opravil svoje delo, bodo ga pa pregledali, saj lahko ponudi pomembne informacije o osnovnih vzrokih težav," je povedal reprezentančni zdravnik Morten Boesen .

Pred petimi leti je Eriksen na evropskem prvenstvu med tekmo s Finsko doživel srčni zastoj, zdravniki pa so ga takrat oživljali na zelenici. Na začetku leta 2022 se je vrnil k nogometu po vsaditvi defibrilatorja in normalno igral do današnje tekme.

Zaradi vsaditve defibrilatorja je Eriksen moral zapustiti italijanski nogomet, kjer igranje ni dovoljeno s takšnim dodatkom, a je normalno opravljal treninge in tekme v dresih Brentforda, Manchester Uniteda in Wolfsburga, katerega član je trenutno.