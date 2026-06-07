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Nogomet

Eriksen se je pet let po srčnem zastoju znova zgrudil na zelenici

Odense, 07. 06. 2026 21.05 pred 22 minutami 1 min branja 1

Avtor:
A.M. STA
Christian Eriksen

Danski nogometni reprezentant Christian Eriksen se je zgrudil med drugim polčasom prijateljske tekme Danske in Ukrajine v Odenseju. Danska nogometna zveza je sporočila, da je Eriksen zdaj pri zavesti. Tekmo so sredi drugega polčasa prekinili in odpovedali.

Christian Eriksen se je zgrudil med tekmo, na kateri so Danci vodili z 2:1 po prvem polčasu. Vezistu je hitro pritekla na pomoč zdravniška služba, z danske zveze pa so pozneje sporočili, da je nogometaš pri zavesti.

Christian Eriksen na tekmi med Dansko in Ukrajino
Christian Eriksen na tekmi med Dansko in Ukrajino
FOTO: Profimedia

"Christian je za nekaj trenutkov izgubil zavest, nato pa sam zapustil igrišče. Čakajo ga pregledi, ampak zdaj se počuti dobro. Mislim, da je srčni spodbujevalnik opravil svoje delo, bodo ga pa pregledali, saj lahko ponudi pomembne informacije o osnovnih vzrokih težav," je povedal reprezentančni zdravnik Morten Boesen.

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Pred petimi leti je Eriksen na evropskem prvenstvu med tekmo s Finsko doživel srčni zastoj, zdravniki pa so ga takrat oživljali na zelenici. Na začetku leta 2022 se je vrnil k nogometu po vsaditvi defibrilatorja in normalno igral do današnje tekme.

Zaradi vsaditve defibrilatorja je Eriksen moral zapustiti italijanski nogomet, kjer igranje ni dovoljeno s takšnim dodatkom, a je normalno opravljal treninge in tekme v dresih Brentforda, Manchester Uniteda in Wolfsburga, katerega član je trenutno.

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KOMENTARJI1

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juvefor1995
07. 06. 2026 21.43
No, ICD je opravil svoje. Ne vem pa kako je sedaj pravno, če lahko igra dalje ali ne. Verjetno da, pod pogojem da hoče, seveda.
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0 0
ptuj.si
07. 06. 2026 21.22
Ga še ni srečala pamet?
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