Eriksen se že smeji in dobro okreva

Nogometaš milanskega Interja Christian Eriksen se je v 43. minuti tekme proti Finski v domačem Köbenhavnu nenadoma zgrudil, tako da so ga na igrišču takoj začeli oživljati in ga pozneje prepeljali v bolnišnico. Sodniki so tekmo prekinili, nogometaši so jo odigrali pozneje, ko je bilo znano, da je stanje nogometaša stabilno.

Zdravniki so pozneje potrdili, da je Erikson na igrišču utrpel srčni zastoj. "Se že šali, smeje in je dobro razpoložen. Dobro okreva," je o Eriksenu po obisku v bolnišnici za Gazzetto dejal njegov agent Martin Schoots. "Vse nas zanima, kaj oziroma zakaj se je zgodilo. Vsi bi čim prej to radi izvedeli, tudi on. Zdravniki opravljajo številne preglede in to zahteva čas," je dodal Schoots.