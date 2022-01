Eriksen si želi igrati na SP, povratek v Anglijo pa bi bil zanj sanjski

Danski vezist sicer še ne ve, kje bo nadaljeval kariero, novinarju danske televizije DR1 pa je že zaupal načrte za prihodnost: "Moj cilj je igrati na prihajajočem svetovnem prvenstvu v Katarju. To je moja največja želja, to so moje sanje ... če bom izbran v reprezentanco, pa je drugo vprašanje. Najprej se moram vrniti v formo, a prepričan sem, da mi to lahko uspe, saj se ne počutim nič drugače kot pred nesrečo. Fizično sem že v dobri formi, manjka mi le prava igra."

Eriksen je za dansko izbrano vrsto do sedaj zbral 109 nastopov in dosegel 36 zadetkov, pri teh številkah pa se ne namerava ustaviti: "Vem, da bom potreboval nekaj časa, da se vrnem na pravo raven, a do svetovnega prvenstva je časa še dovolj. Moram le igrati nogomet in dokazati, da sem na istem nivoju, kot sem bil. Močno si želim ponovno zaigrati za reprezentanco in še enkrat zaigrati na stadionu Parken (stadion, kjer domuje danska reprezentanca in kjer je Eriksen doživel srčni zastoj op. a.), ker želim dokazati, da sem pustil nesrečno preteklost za seboj. Kot sem že dejal, selektor bo imel na koncu zadnjo besedo, a moje srce ne bo ovira."

Kot enega izmed razlogov, zaradi katerih se namerava vrniti na zelenice, je Danec navedel podporo nogometnega občinstva, ki se mu je tudi javno zahvalil, a kot pravi sam, bi se najraje zahvalil z žogo med nogama.