Eriksen uradno novi član Manchester Uniteda

"Manchester United je poseben klub in komaj čakam, da začnem pisati novo poglavje v karieri. Imel sem privilegij igrati na Old Traffordu, a obleci rdeči dres Uniteda bo ob tem nekaj edinstvenega," je v izjavi za klub dejal Danec.

"Christian je eden najboljših napadalnih vezistov v Evropi, zato ne preseneča, da je imel kot prosti igralec veliko snubcev. Zelo smo veseli, da se je odločil za nas, in prepričani smo, da bo ekipo obogatil s svojo izjemno tehniko, izkušnjami in vodstvenimi sposobnostmi, ter se veselimo, da bo svoje kvalitete lahko v naslednjih nekaj sezonah izkazoval v našem dresu," je o novi okrepitvi Erika ten Haga povedal Unitedov športni direktor John Murtough.

Vezist, poznan predvsem po odličnem pregledu nad igriščem ter natančnimi predložki in prostimi streli, je v svoji karieri za dansko reprezentanco zbral kar 115 nastopov in dosegel 38 golov. V angleškem prvenstvu je za Tottenham in Brentford odigral 237 tekem ter dosegel 52 golov in prispeval še 71 podaj.