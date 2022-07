Eriksen uradno novi član Uniteda, Mahrez podaljšal s Cityjem

Danski nogometni zvezdnik Christian Eriksen, ki je na lanskem evropskem prvenstvu doživel srčni zastoj, je našel novega delodajalca. Danec je namreč tudi uradno postal član angleškega Manchester Uniteda, je klub sporočil na spletni strani. Tridesetletni vezist je z 20-kratnimi državnimi prvaki podpisal triletno pogodbo.

Christian Eriksen je na lanskem evropskem prvenstvu na tekmi svoje reprezentance doživel srčni zastoj, kasneje pa se je uspešno vrnil na zelenice ter v drugem delu minule sezone igral za angleški Brentford. "Manchester United je poseben klub in komaj čakam, da začnem pisati novo poglavje v karieri. Imel sem privilegij igrati na Old Traffordu, a obleci rdeči dres Uniteda bo ob tem nekaj edinstvenega," je v izjavi za klub dejal Danec.

icon-food-cookie Za ogled vsebine z družbenih omrežij omogoči piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke

"Christian je eden najboljših napadalnih vezistov v Evropi, zato ne preseneča, da je imel kot prosti igralec veliko snubcev. Zelo smo veseli, da se je odločil za nas, in prepričani smo, da bo ekipo obogatil s svojo izjemno tehniko, izkušnjami in vodstvenimi sposobnostmi, ter se veselimo, da bo svoje kvalitete lahko v naslednjih nekaj sezonah izkazoval v našem dresu," je o novi okrepitvi Erika ten Haga povedal Unitedov športni direktor John Murtough. Vezist, poznan predvsem po odličnem pregledu nad igriščem ter natančnimi predložki in prostimi streli, je v svoji karieri za dansko reprezentanco zbral kar 115 nastopov in dosegel 38 golov. V angleškem prvenstvu je za Tottenham in Brentford odigral 237 tekem ter dosegel 52 golov in prispeval še 71 podaj.

icon-expand Eriksen je lani igral za novinca v angleški ligi – Brentford FOTO: AP

V karieri je igral tudi za Inter iz Milana, pri katerem pa se po vstavitvi defibrilatorja po srčnem zastoju na EP zaradi tamkajšnjih pravil ni več smel ukvarjati s profesionalnim športom. Kariero je kot najstnik začel pri nizozemskem Ajaxu, za katerega je v vseh tekmovanjih zbral 163 nastopov in dosegel 32 golov. Mahrez pri Cityju do 2025 Alžirski nogometni reprezentant Riyad Mahrez je še za dve leti podaljšal pogodbo z angleškim prvakom, Manchester Cityjem, kar pomeni, da je po novem s klubom pogodbeno vezan do leta 2025. Od prihoda iz Leicesterja za 60 milijonov funtov (71 milijonov evrov) pred štirimi leti je 31-letni Mahrez zbral 189 nastopov za moštvo Pepa Guardiole, dosegel 63 golov in prispeval 45 podaj. Osvojil je tri naslove državnega prvaka, tri ligaške pokale in pokal FA.

icon-food-cookie Za ogled vsebine z družbenih omrežij omogoči piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke