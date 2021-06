Eriksen zaradi spodbujevalnika ne bo mogel igrati v Italiji

"Protokoli v Italiji so zelo strogi. Zato se mi zdi nemogoče, da bi Eriksena spet videli v italijanskem nogometu," je za Radio Punto Nuovo dejal Lucio Mos, predsednik italijanskega združenja športnih kardiologov, in s tem potrdil pisanje Gazzette dello Sport. Nadaljevanje Eriksenove kariere je še vedno pod vprašajem, glede na dejstva pa – kot kaže – ne bo mogel nadaljevati kariere niti v Italiji niti na Otoku.

Devetindvajsetletni nogometaš Interja iz Milana se je v 43. minuti tekme proti Finski na evropskem prvenstvu nenadoma zgrudil in izgubil zavest, zato ga je medicinsko osebje na igrišču več minut oživljalo, preden so ga prepeljali v bolnišnico. Pozneje so potrdili, da je doživel zastoj srca.

Iz danske nogometne zveze (DBU) so v četrtek sporočili, da bodo reprezentantu Christianu Eriksenu vstavili vsadni kardioverter defibrilator (ICD), majhno napravo, ki nadzira in uravnava srčni ritem. Ta naprava je podobna srčnemu spodbujevalniku in jo uporabljajo ljudje s povečanim tveganjem za srčne aritmije.

Še prezgodaj pa je predvidevati, kdaj se bo Eriksen spet lahko ukvarjal s tekmovalnimi športi in kako dolgo bo moral v telesu imeti napravo ICD, poroča nemška tiskovna agencija dpa. Kot je dejal kardiolog Sanjay Sharma, ki dela za Tottenham (Eriksen je pred odhodom v Milano igral v Londonu), ni veliko možnosti, da bi danski nogometaš še igral nogomet. "Ne vem, ali bo še kdaj igral nogomet. Ne vem, ali bo na najvišji ravni odigral še kakšno nogometno tekmo. V Veliki Britaniji ne bo igral. Glede tega so zelo striktni," je med drugim dejal Sharma.