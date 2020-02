Eriksen: Pri Tottenhamu sem bil črna 'ovca'

Christian Eriksen je prejšnji mesec, po šestih letih in pol, končal svojo epizodo pri Tottenhamu. Eden od razlogov, da je zapustil londonski klub, je tudi pomembno dejstvo, ki se tiče osvajanja lovorik. "Večja možnost je, da osvojim lovoriko tukaj, kot pa tam, kjer sem bil,"je v intervjuju za BBC dejal 27-letni nogometaš, ki pa je povedal tudi, kaj ga je motilo: "Bil sem kriv za mnogo reči, bil sem "slab" fant ("bad guy"). Bral sem, da sem bil slab za garderobo, verjetno pa je bila težava v tem, da sem javno povedal, da želim oditi. Po moji izjavi to poletje, sem bil vseskozi deležen vprašanj, kdaj bo odšel? Tako je bilo po vsaki tekmi in potem so mi navijači na ulici govorili "Hvala, nasvidenje in srečno." V Angliji je tako, da če imaš krajšo pogodbo, si vedno na izhodnih vratih in si črna "ovca". .Vse skupaj je bilo malce čudno, zato je dobro, da lahko začnem na novo, v novem okolju."

Eden od vrhuncev minule sezone je bil finale Lige prvakov, Spursi so izgubili proti Liverpoolu (2:0). "To je bil poseben trenutek, finale Lige prvakov, prvič v klubski zgodovini Tottenhama. Vendar smo izgubili in naslednji dan je bilo, kot da je konec sveta. Tako je to. Po tem je bilo težko, ljudje so bili žalostni zaradi poraza, še ko se je že začela nova sezona. In po nekaj slabih rezultatih se začne začarani krog, nisi navajen tega in bilo se je težko pobrati. Vendar če pogledaš Premier League, je samo eno moštvo, ki zares "leti", ostala moštva pa poskušajo najti svoj prostor, ne samo Tottenham. Nekatere sezone so pač take."

"Seveda je bila možnost, da ostanem pri Spursih, vendar sem želel novo izkušnjo in nov izziv v drugi državi. Ko se je pojavil Inter, pravzaprav ni bila več težka odločitev. Dobro se počutim v Milanu, dobro vzdušje je, bolj pomembno je, kakšna je skupina ljudi, ko se jim pridružiš. Zaenkrat so ljudje, ki sem jih spoznal in igralci res prijetni,"pa je še dejal Eriksen.