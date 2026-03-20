Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Liga prvakov Nogomet Formula 1 MotoGP Košarka Borilni športi Odbojka Zimski športi Drugi športi
Voyo.si
Nogomet

Ernesto Valverde po koncu sezone zapušča Bilbao

Bilbao, 20. 03. 2026 15.25 pred eno minuto 1 min branja 0

Avtor:
STA
Ernesto Valverde

Trener nogometnega kluba Athletic Bilbao Ernesto Valverde bo po izjemno uspešnem tretjem mandatu na čelu španskega prvoligaškega kluba po koncu sezone končal sodelovanje z baskovskim klubom.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Ernesto Valverde, ki je 40-letno sušo Bilbaa v lovu na trofeje leta 2024 končal z zmago v španskem kraljevem pokalu, je za klubsko spletno stran dejal, da o selitvi razmišlja že nekaj časa. "To je odločitev, o kateri sem razmišljal že dolgo, in o njej smo se pogovarjali in se dogovorili z vodstvom kluba," je Valverde povedal v videoposnetku, objavljenem na spletni strani kluba.

Dodal je, da bo Bilbao, ki je trenutno na desetem mestu v La Ligi in šest točk zaostaja za mesti, ki vodijo v Evropo, ostal osredotočen na delo do konca sezone. "Pred nami je še deset tekem in veliko lahko še pridobimo," je dejal. Njegova napoved bo spustila zaveso nad dolgoletno povezavo z baskovskim klubom.

Slavje Valverdeja po osvojenem španskem pokalu
FOTO: Profimedia

V devetdesetih letih prejšnjega stoletja je za Bilbao zaigral 170-krat in bil trikrat trener tega kluba, pri čemer je bil trenutni mandat, ki ga je začel leta 2022, najuspešnejši. V sezoni po zmagi v Copa del Reyu se je Bilbao uvrstil tudi v polfinale Evropske lige, preden je izgubil proti Manchester Unitedu.

Bilbao se je nato prvič po sezoni 2014/15 vrnil v Ligo prvakov, a je zmagal le na dveh od osmih tekem ligaškega dela in se ni uvrstil v izločilne boje.

  • 00
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
KOMENTARJI0

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
bibaleze
Portal
Ta slovenska imena izginjajo: Jih bomo rešili pred pozabo?
Rodila skoraj 6-kilogramskega sina: Kakšni so vzroki?
Rodila skoraj 6-kilogramskega sina: Kakšni so vzroki?
Provomajske počitnice 2026: toliko dni bodo otroci doma
Provomajske počitnice 2026: toliko dni bodo otroci doma
Kaj naj jedo bolni otroci? Dietetičarka svetuje to
Kaj naj jedo bolni otroci? Dietetičarka svetuje to
zadovoljna
Portal
Vrtoglavi znesek, ki ga kraljica Camilla odšteje za svoje obrvi
Jakne, ki smo jih pred 10 leti nosile vse, zdaj spet v trendu
Jakne, ki smo jih pred 10 leti nosile vse, zdaj spet v trendu
Slavno mamo zasenčil njen 20-letni sin
Slavno mamo zasenčil njen 20-letni sin
To so najboljši prehranski dodatki
To so najboljši prehranski dodatki
vizita
Portal
Presenetljiva teorija o ribji prehrani
Res potrebujemo osem kozarcev vode na dan?
Res potrebujemo osem kozarcev vode na dan?
Tri bolezni, pri katerih ima genetika največjo besedo
Tri bolezni, pri katerih ima genetika največjo besedo
Leta je zaman opozarjala na bolečine
Leta je zaman opozarjala na bolečine
cekin
Portal
Cene na Hrvaškem že naraščajo: '4 evre za sok, kam to pelje?'
Italija uvaja nova pravila za obisk Caprija, Firenc in Dolomitov
Italija uvaja nova pravila za obisk Caprija, Firenc in Dolomitov
Finančni izzivi treh znamenj
Finančni izzivi treh znamenj
Nespremenjene obrestne mere znižale cene zlata in srebra
Nespremenjene obrestne mere znižale cene zlata in srebra
moskisvet
Portal
Objavila provokativne fotografije in pritegnila pozornost bivšega
5 nenavadnih stvari, ki so jih ljudje našli v auspuhu
5 nenavadnih stvari, ki so jih ljudje našli v auspuhu
To ni Bali: otok, ki ga skrivajo pred množicami
To ni Bali: otok, ki ga skrivajo pred množicami
Zakaj se ni dobro vračati k bivši?
Zakaj se ni dobro vračati k bivši?
dominvrt
Portal
Zato vrtnic ne smete posaditi preblizu hortenzij
Najpogostejši škodljivci na vrtu: Kako prepoznati, ustaviti in preprečiti napade
Najpogostejši škodljivci na vrtu: Kako prepoznati, ustaviti in preprečiti napade
Ta gosenica je nevarna za vašega psa in tudi za vas
Ta gosenica je nevarna za vašega psa in tudi za vas
Vse o pleskanju: popoln vodnik za izbiro barv, pripravo prostorov in brezhibno prenovo doma
Vse o pleskanju: popoln vodnik za izbiro barv, pripravo prostorov in brezhibno prenovo doma
okusno
Portal
Najbolj sočna jabolčna pita s pudingom, ki jo boste letos spekli
6 sestavin, ki jih profesionalni kuharji vedno dodajo testeninam
6 sestavin, ki jih profesionalni kuharji vedno dodajo testeninam
Popolno ribje kosilo iz pečice
Popolno ribje kosilo iz pečice
Zdravo do več kilogramov: preprosti nasveti, ki delujejo
Zdravo do več kilogramov: preprosti nasveti, ki delujejo
voyo
Portal
Spor v družini Beckham
Kmetija
Kmetija
Parazit
Parazit
Slovenija odloča 2026
Slovenija odloča 2026
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1573