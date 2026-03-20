Ernesto Valverde po koncu sezone zapušča Bilbao

Ernesto Valverde, ki je 40-letno sušo Bilbaa v lovu na trofeje leta 2024 končal z zmago v španskem kraljevem pokalu, je za klubsko spletno stran dejal, da o selitvi razmišlja že nekaj časa. "To je odločitev, o kateri sem razmišljal že dolgo, in o njej smo se pogovarjali in se dogovorili z vodstvom kluba," je Valverde povedal v videoposnetku, objavljenem na spletni strani kluba.

Dodal je, da bo Bilbao, ki je trenutno na desetem mestu v La Ligi in šest točk zaostaja za mesti, ki vodijo v Evropo, ostal osredotočen na delo do konca sezone. "Pred nami je še deset tekem in veliko lahko še pridobimo," je dejal. Njegova napoved bo spustila zaveso nad dolgoletno povezavo z baskovskim klubom.