Escobar se je 'usmilil' Gareca: ljubezen do nogometa prevladala nad željo po maščevanju

To je razkril najtesnejši sodelavec in hkrati uradni izvajalec številnih umorov 'kralja kokaina' Pabla Escobarja Jhon Jairo Velasquez Vasquez , bolj znan pod vzdevkom 'Popeye' , ki je v ekskluzivnem pogovoru za ugledni perujski časnik El Popular razkril številne podrobnosti o krutem kartelskem boju med Calijem in Medellinom.

Za oba je med drugim značilno, da so njuni najvidnejši člani upravljali s kolumbijskima prvoligašema America de Cali oziroma Independiente de Medellin. Prvi je 'pripadal' bratoma Rodriguez Orejuela, drugi pa družini Escobar, ki za prevlado svojega moštva pogostokrat ni izbirala sredstev. "Povod za neskončno željo po maščevanju je bil poskus umora Escobarjevih najbližjih družinskih članov, v katerem je po eksploziji bombe njegova hčerka ostala gluha. Nato se je vojna med tolpama le še dodatno poglobila," je uvodoma dejal Velasquez, ki se še kako dobro spominja dogodkov izpred treh desetletij, ko je bil ena od potencialnih žrtev tudi današnji selektor perujske nogometne izbrane vrste Ricardo Gareca.



Gareca za las ušel smrti

"Gareca je bil eden od najvidnejših članov moštva iz Calija, ki ga je Pablo Escobar naravnost preziral. Da bi se jim karseda najbolj kruto maščeval, je Pablo želel podtakniti bombo pod vozilo, ki je prevažalo nogometaše Americe de Cali na gostujoče tekme državne lige. Toda šefova ljubezen do nogometa je na koncu prevladala nad željo po krutem maščevanju. S tem je pravzaprav rešil življenje Ricarda Garece in ostalih članov tega moštva, čeprav je bil Argentinec ves čas na očeh 'El Patrona'," je priznal 'Popeye', in ob koncu pogovora dodal: