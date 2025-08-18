Espanyol po preobratu do zmage nad madridskim Atleticom

Po prvem polčasu ni kazalo na poraz. Jan Oblak ni prejel gola, na drugi strani pa je v 27. minuti v polno zadel Julian Alvarez. Toda vodstvo so držali le do 73. minute, ko je izenačil Miguel Rubio. Junak pa je postal Pere Milla, ki je končni izid postavil v 87. minuti.

Največ golov na nedeljskih tekmah je padlo v Bilbau. Domači Atletico je proti Sevilli z goloma Nica Williamsa z enajstmetrovke in Marrana Sannadija po polčasu vodil z 2:0, toda gosti so po zaslugi golov Dodija Lukebakia in Luciena Agoumeja v drugem delu izenačili, v 81. minuti pa je točke domačim vendarle zagotovil Robert Navarro.