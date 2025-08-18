Espanyol po preobratu do zmage nad madridskim Atleticom

Po prvem polčasu ni kazalo na poraz. Jan Oblak ni prejel gola, na drugi strani pa je v 27. minuti v polno zadel Julian Alvarez. Toda vodstvo so držali le do 73. minute, ko je izenačil Miguel Rubio. Junak pa je postal Pere Milla, ki je končni izid postavil v 87. minuti.
Največ golov na nedeljskih tekmah je padlo v Bilbau. Domači Atletico je proti Sevilli z goloma Nica Williamsa z enajstmetrovke in Marrana Sannadija po polčasu vodil z 2:0, toda gosti so po zaslugi golov Dodija Lukebakia in Luciena Agoumeja v drugem delu izenačili, v 81. minuti pa je točke domačim vendarle zagotovil Robert Navarro.
Na tretji nedeljski tekmi je Getafe v gosteh ugnal Celto iz Viga, strelca golov sta bila v drugem delu Adrian Liso ter Christantus Uche.
Že v petek je zmagala Barcelona, v gosteh je bila s 3:0 boljša od Mallorce, Real Madrid pa bo svojo tekmo prvega kroga odigral v torek, gostil bo Osasuno.
Špansko prvenstvo, 1. krog, izidi nedeljskih tekem:
Celta Vigo - Getafe 0:2 (0:0)
Athletic Bilbao - Sevilla 3:2 (2:0)
Espanyol - Atletico Madrid 2:1 (0:1)
(Jan Oblak je branil celo tekmo za Atletico).
