Nogomet

Espanyol po preobratu do zmage nad madridskim Atleticom

Madrid, 18. 08. 2025 07.32

STA , A.V.
1

Nogometaši madridskega Atletica, ekipa slovenskega reprezentančnega vratarja Jana Oblaka, so neuspešno začeli novo sezono španske nogometne lige. Na uvodu so v Barceloni izgubili proti Espanyolu z 1:2.

Po prvem polčasu ni kazalo na poraz. Jan Oblak ni prejel gola, na drugi strani pa je v 27. minuti v polno zadel Julian Alvarez. Toda vodstvo so držali le do 73. minute, ko je izenačil Miguel Rubio. Junak pa je postal Pere Milla, ki je končni izid postavil v 87. minuti.

Največ golov na nedeljskih tekmah je padlo v Bilbau. Domači Atletico je proti Sevilli z goloma Nica Williamsa z enajstmetrovke in Marrana Sannadija po polčasu vodil z 2:0, toda gosti so po zaslugi golov Dodija Lukebakia in Luciena Agoumeja v drugem delu izenačili, v 81. minuti pa je točke domačim vendarle zagotovil Robert Navarro.

Na tretji nedeljski tekmi je Getafe v gosteh ugnal Celto iz Viga, strelca golov sta bila v drugem delu Adrian Liso ter Christantus Uche.

Že v petek je zmagala Barcelona, v gosteh je bila s 3:0 boljša od Mallorce, Real Madrid pa bo svojo tekmo prvega kroga odigral v torek, gostil bo Osasuno.

Špansko prvenstvo, 1. krog, izidi nedeljskih tekem:
Celta Vigo - Getafe 0:2 (0:0)

Athletic Bilbao - Sevilla 3:2 (2:0)

Espanyol - Atletico Madrid 2:1 (0:1)
(Jan Oblak je branil celo tekmo za Atletico).

nogomet špansko prvenstvo espanyol atletico madrid jan oblak
KOMENTARJI (1)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
cripstoned
18. 08. 2025 09.26
+1
Čestitke espanyolu, zanimalo me je kako se bodo izkazale nove okrepitve atletov pa sem se po 10minutah igre spomnil da ne glede koga pripelje atletiko bo njihov najvecji problem simeone...njega je povozil cas mislim da je cas za njegov odhod...
ODGOVORI
1 0
