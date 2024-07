Espanyol se ekspresno vrača med špansko nogometno elito

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Mož odločitve je bil Javi Puado, ki je dosegel dva gola v 44. minuti in v sodnikovem dodatku prvega dela. To je bilo dovolj, da je Espanyol nadoknadil zaostanek 0:1 s prve tekme prejšnji teden in se že po eni sezoni v drugi ligi vrnil med prvoligaše.