Esperance dokončno prvak afriške lige prvakov

"Smatramo, da je Wydad izgubil tekmo," je v izjavi dejalo vodstvo Afriške nogometne zveze. Na povratni finalni tekmi 31. maja so po sporni odločitvi, ko so še z VAR razveljavili izenačujoči zadetek, igralci Wydada zapustili igrišče. Edini zadetek v 41. minuti je dosegel Youcef Belaili in skupno zadel za 2:1 za Esperance. Wydad je v 59. minuti nato dosegel izenačujoči zadetek, a so ga sodniki razveljavili.

Maročani so zatem zahtevali ogled videoposnetka in odločitev z zdaj v mednarodnem merilu uveljavljenim sistemom VAR, pa ta ni bil na voljo, ker je bil v okvari. Vodstvo in igralci Wydada nato niso želeli več igrati in vodstvo tekmovanja je po 90 minutah čakanja zmago prisodilo Esperanceu.