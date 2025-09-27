Espirito Santo ni dolgo čakal na novo službo: odslej na klopi West Hama

Zvesti navijačev kladiv iz Londona so se obrnili proti Grahamu Potterju po porazu proti Crystal Palaceu prejšnji konec tedna, lastniki kluba pa so v zadnjih 18 mesecih poiskali še četrtega trenerja.

"Rezultati in predstave v drugi polovici prejšnje sezone in na začetku sezone 2025/26 niso izpolnili pričakovanj, upravni odbor pa meni, da je potrebna sprememba, da bi čim prej izboljšali položaj ekipe v ligi," je v izjavi zapisalo vodstvo kluba in dodalo, da s Potterjem odhajajo tudi vsi njegovi najožji sodelavci.