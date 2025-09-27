Svetli način
Naslovnica POP 30SlovenijaČrna kronikaTujinaDejstvaTuja scenaVeriga dobrih ljudiČas za zemljoCesteTV spored Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoZnanost in tehnologijaFokusInšpektorSvet Šport Liga prvakov NogometMotoGPKošarkaBorilni športiKolesarstvoZimski športiDrugi športi POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti POPKAST PolitikaGospodarstvoŠportZabavaOstalo Vreme Radarska slika padavinVreme v gorahSlovenijaTujinaČrna kronikaDomača scena Sveže TrenutnoPred enim letomPred petimi letiPred desetimi leti TV oddaje Nemirna kriJa, Chef!Ljubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi se Voyo
Nogomet

Espirito Santo ni dolgo čakal na novo službo: odslej na klopi West Hama

Ljubljana, 27. 09. 2025 15.57 | Posodobljeno pred eno minuto

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 1 min
Avtor
STA , A.V.
Komentarji
0

Angleški nogometni prvoligaš West Ham United je po samo devetih mesecih odpustil trenerja Grahama Potterja, poroča nemška tiskovna agencija dpa. Nekdanji trener Chelseaja je bil razrešen le dva dni pred tekmo West Hama proti Evertonu. Novi trener je Portugalec Nuno Espirito Santo, so popoldne potrdili pri londonskem klubu.

Zvesti navijačev kladiv iz Londona so se obrnili proti Grahamu Potterju po porazu proti Crystal Palaceu prejšnji konec tedna, lastniki kluba pa so v zadnjih 18 mesecih poiskali še četrtega trenerja.

"Rezultati in predstave v drugi polovici prejšnje sezone in na začetku sezone 2025/26 niso izpolnili pričakovanj, upravni odbor pa meni, da je potrebna sprememba, da bi čim prej izboljšali položaj ekipe v ligi," je v izjavi zapisalo vodstvo kluba in dodalo, da s Potterjem odhajajo tudi vsi njegovi najožji sodelavci.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Vodstvo kluba je danes že obelodanilo Potterjevega naslednika, za triletno sodelovanje se je dogovorilo z Nunom Espiritom Santom. Ta je nazadnje vodil Nottingham Forest in ga popeljal do sedmega mesta v angleški ligi in evropskih tekmovanj. Pred tem je 51-letnik vodil tudi Al-Ittihad, Tottenham, Wolverhampton, Porto, Valencio in Rio Ave.

West Ham je v domači ligi na petih tekmah zbral le eno zmago in kar štiri poraze ter je predzadnji. V ponedeljek ga čaka gostovanje pri Evertonu.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.
nogomet angleško prvenstvo graham potter nuno espirito santo west ham united
Naslednji članek

United kljub prvencu Šeška do novega poraza proti Brentfordu

KOMENTARJI (0)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoFinanceZnanost in tehnologijaČas za ZemljoVeriga dobrih ljudi
Šport NogometLiga prvakovLiga EvropaMotoGPKošarkaZimski športiBorilni športiDrugi športiŠportne serije
POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti
TV oddaje Nemirna kriJa, Chef!Ljubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi seTop pop video
Ostalo VremeCesteSvežeTV sporedVoyo
ISSN 1581-3711
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
24ur.com
ISSN 1581-3711 © 2023
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1256