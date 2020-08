ESPN: Manchester City pripravlja izračune v lovu na Messija

ESPN trdi, da je nekaj članov upravnega odbora vseeno naklonjenih Argentinčevemu slovesu, da bi z zaslužkom od njegove prodaje nato lažje prenovili moštvo. Messiju se pogodba izteče leta 2021, prejšnji teden pa je prekinil svoj dopust in se prvič sestal z novim trenerjem, Nizozemcem Ronaldom Koemanom . Viri naj bi za ESPN potrdili, da je Messi nekdanjemu branilcu kluba izrazil svojo negotovost glede prihodnosti na Camp Nouu, kjer še prebolevajo boleče slovo od Lige prvakov ter poraz s kasnejšim prvakom Bayernom v četrtfinalu s kar 2:8. To je bil nov boleč udarec za Barco v Evropi, kjer so se z visokima porazoma poslovili že v prejšnjih sezonah proti Romi in Liverpoolu.

ESPN je zapisal, da so jim neimenovani viri potrdili, da so pri Manchester Cityju začeli pripravljati izračune za primer, če bi se želeli okrepiti z Lionelom Messijem . Angleški podprvaki, ki bodo po uspešni pritožbi na kazen Evropske nogometne zveze (Uefa) lahko igrali v naslednji sezoni Lige prvakov, naj bi poskušali izračunati, če je mogoče kupiti zvezdnika Barcelone, ne da bi s tem vnovič kršili pravila tako imenovanega finančnega fair playa.

'City je vedno podrobno spremljal situacijo'

"Pri 33 Messi ve, da mu na najvišji ravni ni ostalo veliko let, želi pa si zagotoviti, da bo zadnje sezone preživel v klubu, ki se meri za največje lovorike v tej igri. V tem pogledu je zelo malo klubov takšnih, ki so mu sposobni ponuditi tisto, kar si želi, ne da bi se pojavile težave glede zneska prestopa in njegove letne plače," dodaja ESPN.

Takoj po finalni tekmi z Bayernom je trener Paris Saint-Germaina Thomas Tuchelmoral odgovarjati na vprašanja o morebitnem prihodu Messija in Nemec je dejal, da je Argentinec"dobrodošel" v Parizu, vseeno pa dodal, da bo po njegovem mnenju "gospod Barcelona" končal kariero v Kataloniji.

"Viri pri Cityju ves čas govorijo enako, trener Pep Guardiola pa je več kot enkrat dejal, da ni pomislil na to, da bi Messija kupil, ker je prepričan, da bo ostal pri Barci. A drugi viri so za ESPN povedali, da je City vedno podrobno spremljal Messijevo situacijo in resno začel razmišljati o stroških, ki bi nastali ob dogovoru v trenutni situaciji," so tudi zapisali pri ESPN.

Finančni strokovnjaki dvomijo, da je prestop mogoč

Pri Cityju, kjer je poleg Guardiole v upravi kluba seveda še cela kopica nekdanjih članov Barcelone, so prav tako razočarani po pravkar končani evropski sezoni, ki se je končala s porazom proti Lyonu že v četrtfinalu (1:3). ESPNdodaja, da v klubu iz Manchestra "vedo, da bi prihod Messija povečal njihove možnosti v boju za sploh prvi naslov v evropskem pokalu".

"Več finančnih strokovnjakov, s katerimi se je posvetoval ESPN, kljub temu meni, da nakup Messija ni izvedljiv za kateri koli klub v tem trenutku, sploh zaradi vplivov, ki jih je imela na račune klubov pandemija koronavirusa. Poleg tega so Cityjeve finance po njihovi nedavni zmagi nad Uefo na Mednarodnem arbitražnem razsodišču za šport (CAS) pod drobnogledom bolj kot kdajkoli prej, potem ko so jih obtoževali finančnega dopinga. CAS se je postavil na stran Cityja in razveljavil Uefino dveletno prepoved nastopanja v evropskih tekmovanjih, a ohranil 10 milijonov evrov denarne kazni zaradi tega, ker klub ni želel sodelovati z Uefo na začetku preiskave. City bi moral prepričati Barco, da se za Messijev odhod pogodi za veliko bolj razumljivo ceno, kot je 700 milijonov evrov njegove odkupne klavzule,"je prepričan ESPN.

"Barca za zdaj ne želi postaviti cene, medtem ko čaka, ali bo Messijeva želja po slovesu ugasnila ali pa bo to tudi javno povedal. Vedno je govoril, da je z družino srečen v Barceloni, kjer zdaj živi že skoraj 20 let. Kljub temu molči vse od ponižanja proti Bayernu, pri 33 (letih) pa bi lahko njegova prioriteta postala nov športni projekt zunaj katalonskega mesta, ki je njegov dom. Če se bo Messi odločil priti v City, se bo združil z enim svojih najboljših prijateljev Sergiom Agüerom in Guardiolo, trenerjem, ki mu je pomagal osvojiti dva naslova v Ligi prvakov leta 2009 in 2011."

Al Mubarak: Pripeljali bomo dodatne igralce

Medtem se je že oglasil tudi predsednik kluba Haldun Al Mubarak, ki je po nakupih branilca Nathana Akeja(Bournemouth/40 milijonov evrov) in Ferrana Torresa(Valencia/23 milijonov evrov) napovedal nove okrepitve.

"Bili bomo razumni in pragmatični glede vsega skupaj, a storili bomo vse, kar bo potrebno. Mislim, da ste lahko to videli z dvema nakupoma, ki smo ju izpeljali, Ake in Ferran Torres. Hitro smo posredovali,"je za uradno spletno stran kluba dejal Al Mubarak."Pripeljali bomo dodatne igralce in se držali načrta, jasno v mejah realnosti tržišča, v katerem živimo danes,"je dodal.