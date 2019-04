ESPN: Manchester United pripravljen plačati Oblakovo klavzulo

O zanimanju Manchester Uniteda za Jana Oblaka so španski mediji že pisali ob njegovem nedavnem podpisu nove pogodbe z Atletico Madridom, ki mu je Škofjeločan obljubil zvestobo do leta 2023. A dejstvo, da se je njegova odkupna klavzula s 100 milijonov povišala na zgolj 120 milijonov, je namigovalo na to, da prihodnost Slovenca morda le ni nepredušno vezana na stadion Wanda Metropolitano in rdeče-beli dres.

OBLAK

Odkupno klavzulo naj bi bil zdaj pripravljen poravnati angleški velikan, so neimenovani viri potrdili za ESPN FC. United naj bi "resno razmišljal" o slovenskem reprezentantu, poroča ameriški medijski velikan, te govorice pa so se pojavile po nekaj slabih predstavah prvega vratarja manchestrskega kluba Davida de Gee, ki je v zadnjih tednih z nekaj napakami močno pripomogel k izpadu Uniteda iz Lige prvakov in iz boja za četrto oziroma tretje mesto v Premier League.

Naložba bi se še vedno izplačala

"Vodilni pri Unitedu verjamejo, da bi se kljub tem znesku (odkupni klavzuli 120 milijonov evrov, op. a.) naložba v igralca še vedno zelo izplačala, saj ga imajo za enega najboljših na svetu na njegovem položaju,"poroča ESPN FC.

28-letni De Gea, sicer tudi sam nekdanji član madridskega Atletica, je v kar štirih od zadnjih petih sezon osvojil nagrado navijačev za najboljšega posameznika sezone, na pogodbi pa ima še eno leto in je bil vsaj enkrat že na pragu odhoda v Real Madrid. Zadnji tedni so bili za Madridčana katastrofalni, saj je z novo napako, tokrat na ligaškem obračunu s Chelseajem (1:1), prispeval k morda že usodnemu spodrsljaju svojega kluba v lovu na mesta, ki v Premier League vodijo v skupinski del Lige prvakov.

'Oblak je v podobni situaciji kot Antoine Griezmann'

"Oblak je imel v preteklosti priložnost, da bi se pridružil Liverpoolu, zanimanje pa je izkazal tudi Chelsea. Slovenski reprezentant je do sedaj vedno raje izbral možnost, da je ostal pri Atleticu," še pišejo pri ESPN FC.

"Kljub temu, da je podaljšal pogodbo z Atleticom do 2023, vključno s povišico, so viri za ESPN FC povedali, da je Oblak v podobni situaciji kot soigralec Antoine Griezmann, in da bi rad videl, da pride več vrhunskih igralcev, da bi tako lažje merili z Barcelono, medtem ko se bo najverjetneje krepil tudi Real Madrid. Obstaja konsenz, da bi Oblak Atletico zapustil le za klub, ki igra v Ligi prvakov. To je pri Unitedu daleč od gotovega, ekipa Oleja Gunnarja Solskjaerja dve tekmi pred koncem zaseda šesto mesto, potem ko je od zadnjih devetih možnih točk osvojila le eno."

United povezujejo tudi z napadalnim vezistom rdeče-belih in španskim reprezentantom Saulom Niguezom, čigar odkupna klavzula znaša 150 milijonov evrov, medtem pa njihovega obrambnega vezista Rodriga Hernandeza snubi mestni tekmec "vragov" Manchester City. Poleti se pogodbe iztečejo ključnim branilcem iz zadnjih sezon Urugvajcu Diegu Godinu, Brazilcu Filipeju Luisuin Špancu Juanfranu Torresu, medtem ko je prestop francoskega reprezentanta Lucasa Hernandeza v Bayern že nekaj časa uradno potrjen.