Nogomet

ESPN: Messi bo podaljšal z Miamijem

Miami, 18. 09. 2025 14.22 | Posodobljeno pred 1 uro

M.J.
2

Lionel Messi bo še naprej igral nogomet v nogometni ligi MLS v vrstah ekipe Inter Miami. Argentinski zvezdniški napadalec in floridska zasedba sta se dogovorila o podaljšanju pogodbe še po svetovnem prvenstvu 2026.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Podaljšanje pogodbe b(o)i Lionelu Messiju zagotovilo, da bi ostal dejaven igralec sprva na svetovnem prvenstvu, ki bo od 11. junija do 19. julija prihodnje leto v Kanadi, Združenih državah Amerike in Mehiki, nato pa še naprej. "V klubu pripravljajo uradno objavo. Podpis pogodbe naj bi sledil v naslednjih dveh tednih, ko bosta strani določili končne podrobnosti," piše ESPN, ki se sklicuje na neimenovane vire, da sta Lionel Messi in Inter Miami pred podpisom nove večletne pogodbe za kapetana kluba, dogovoriti pa je treba le še nekaj podrobnosti.

Strani sta v zaključni fazi pogajanj, viri pa potrjujejo, da naj bi bil dogovor kmalu sklenjen. Ko bo pogodba sestavljena v celoti, jo bodo poslali v končno odobritev vodstvu MLS. Kljub prejšnjim poročilom, ki so Messija povezovala s klubi v drugih ligah, sta tako Miami kot argentinski kapetan dejala, da sta še vedno zainteresirana za nadaljevanje sodelovanja na igrišču in zunaj njega.

Lionel Messi
Lionel Messi FOTO: AP

Messi je z Inter Miamijem prvič podpisal pogodbo 15. julija 2023 do konca sezone 2025. V klubu je, kot poroča STA, takoj pustil pečat in le nekaj tednov po svojem debiju popeljal Inter do ligaškega pokala. Odkar se je pridružil ekipi, je Miami dosegel ligaški rekord po številu točk v eni sezoni in leta 2024 dvignil naslov prvaka supporters' shield, ki ga v MLS podelijo ekipi z najboljšim točkovnim izkupičkom v redni sezoni.

Leta 2025 je Messi za Inter Miami odigral 36 tekem in dosegel skupno 28 golov ter 14 asistenc v vseh tekmovanjih, vključno s pokalom prvakov Concacafa, klubskim svetovnim prvenstvom, MLS in ligaškim pokalom. Trenutno je najboljši strelec ekipe.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Solastnik Inter Miamija Jorge Mas je za ESPN že prej povedal, da bo klub storil vse, kar je v njegovi moči, da se bo Messi ob podpisu podaljšanja pogodbe počutil udobno. V klubu ne skrivajo želje, da bi 38-letni Argentinec prav v njihovem dresu dočakal tekmovalno upokojitev.

cripstoned
18. 09. 2025 15.16
+2
Ne zarad tega ker bi hotel ampak mora...princeza pac mora ugoditi svojemu kralju (infantinu/FIFA) za podarjen naslov svetovnega prvaka...zato ker z svojim imenom pac mora vracati uslugo mozem zaradi katerih je mali prevarant po 7letih klubse suse koncno dvignil veliko lovoriko...
ODGOVORI
3 1
zapiramvamustaaa
18. 09. 2025 15.06
+3
Večno drugi in zdaj pomemben kot lanski sneg.
ODGOVORI
4 1
